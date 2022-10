Deutsche Ölversorgung nach Druschba-Schäden gesichert Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums trotz der Beschädigung der Ölpipeline Druschba gewährleistet... dpa

Warschau -Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums trotz der Beschädigung der Ölpipeline Druschba gewährleistet. Die Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt erhielten weiter Rohöl über die Leitung, teilte eine Sprecherin mit, nachdem am Mittwochmorgen ein Leck bekanntgeworden war. Über die Pipeline wird Öl aus Russland nach Europa geleitet. Die Ursache war nach Angaben des Betreibers Pern zunächst unbekannt.