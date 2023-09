Die Produktion in der deutschen Autoindustrie ist laut Statistischem Bundesamt im Juli um 9,4 Prozent eingebrochen. Das meldete die Behörde am Donnerstag. Die Financial Times spricht von „düsteren Aussichten“ für die Branche mit Folgen für ganz Europa.



Die schlechten Zahlen aus der Kfz-Branche haben tatsächlich die gesamtdeutsche Wirtschaft nach unten gezogen: Insgesamt ging die Produktion um 0,8 Prozent im Monatsvergleich zurück. Die Produktion im produzierenden Gewerbe sank um 0,8 Prozent, im Jahresvergleich stand ein Minus von 2,1 Prozent. Drei führende Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren für 2023 einen Rückgang der deutschen Wirtschaft zwischen 0,4 und 0,6 Prozent und eine hohe Inflation von sechs Prozent. Die negative Entwicklung in Deutschland hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Eurozone: Die Europäische Statistikbehörde reduzierte ihre Wachstumsprognose für den Euroraum für das zweite Quartal auf magere 0,1 Prozent. Jüngste Sorgenkinder sind unter anderem Österreich und Italien, die teilweise auch stark im Segment der Automobilzulieferer sind. Das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent in diesem Jahr aus.

Die Lage dürfte für die deutsche Autoindustrie nicht nur wegen des Wettbewerbs aus China weiter angespannt bleiben. Auch innerhalb der EU werden im Zuge des Kampfs gegen den Klimawandel härtere Maßnahmen ergriffen, die vor allem durchaus den Charakter von Protektionismus tragen. So berichtet die britische Großbank HSBS, Frankreich werde eine Steuer für schwere Autos einführen. Diese gegen SUV gerichtete Steuer soll im nächsten Jahr in Kraft treten.

Die Steuer ist für Modelle ab einem Gewicht von 1,6 Tonnen korrigiert. Diese Änderung könnte laut HSBC besonders deutsche Autobauer treffen, da hauptsächlich deren Modelle unter die Vorschrift fallen. Das Land möchte rigoros gegen zu schwere Autos vorgehen. Einzelne Städte, darunter Paris und Lyon, planen sogar erhöhte Parkgebühren für zu schwere Autos. Die HSBC analysiert: „Durch die SUV-Steuer könnte der Absatz der deutschen Autohersteller in Frankreich sinken, wenn der Neuwagen beispielsweise 350 Kilogramm zu schwer ist, fallen bei Anschaffung zusätzliche 3500 Euro an.“

Frankreich scheint ohnehin aktuell gute Voraussetzungen für seine Autohersteller zu bieten: Einer der größten Automobilhersteller, Stellantis, meldete am Mittwoch, dass der Nettogewinn im ersten Halbjahr um 37 Prozent auf 10,92 Milliarden Euro gesteigert werden konnte. Stellantis, das unter anderem die Marken Peugeot, Opel und Maserati vertritt, sieht sich nach eigenen Angaben gut gerüstet, um die hohen Kosten zu meistern, „die in der Zukunft bei der Transformation zu einem klimaneutralen Konzern auf sie zukommen werden“.