Die neueste Studie von Jürgen Matthes vom arbeitgeberfinanzierten Wirtschaftsforschungsinstitut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) schlägt hohe Wellen. Der Leiter des Clusters Globale und regionale Märkte stellt fest: Die deutsche Wirtschaft ist im Bereich anspruchsvoller Industriegüter zwar insgesamt noch führend in Europa, jedoch verdrängen chinesische Hersteller zunehmend deutsche Exporteure auf dem EU-Markt. Denn Chinas Anteile an den EU-Importen steigen seit Jahren schneller, und zwar genau da, wo Deutschland sie verliert. Wir haben mit dem Experten gesprochen.