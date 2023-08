Die deutsche Wirtschaft kommt nicht auf die Beine: Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im August zum vierten Mal in Folge gefallen. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage fiel auf den niedrigsten Stand seit August 2020. Wie das ifo-Institut am Freitag mitteilte, blicken die Unternehmen noch pessimistischer auf die kommenden Monate. Die Durststrecke der deutschen Wirtschaft verlängere sich: „Wir rechnen auf das gesamte Jahr mit einem kleinen Minus beim Wachstum“, sagte Klaus Wohlrabe, Stellvertretender Leiter des ifo-Zentrums für Makroökonomik und zuständig für den Geschäftsklimaindex.

Auch die chaotische Wirtschaftspolitik der Bundesregierung verschärft die Lage. „Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Das Wachstumschancengesetz hat ohnehin nur begrenztes Volumen und wurde im politischen Streit blockiert.“ Die amerikanische Regierung sei mit dem Inflation Reduction Act (IRA), einem milliardenschweren, breiten Subventionsprogramm, wesentlich entschlossener vorgegangen: „Die Amerikaner werden in ein paar Jahren die Ernte einfahren.“



Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel warnte in der Bild-Zeitung dagegen vor neuen Staatseingriffen und sagte: „Die Politik verheddert sich in immer neuen Vorschriften und Eingriffen in die Wirtschaft, die sie dann mit neuen Vorschriften und Eingriffen korrigieren muss.“

Laut ifo sind in Deutschland alle Branchen von der schlechten Lage betroffen. Klaus Wohlrabe sagte: „Vor allem in der Bauindustrie ist die Lage richtig dramatisch, im Wohnungsbau bricht gerade richtig etwas weg.“ Wegen der gestiegenen Baukosten und Hypotheken „nehmen die Leute vom Hausbau Abstand“. Hier werde es in diesem Jahr keine Entspannung mehr geben.



Im verarbeitenden Gewerbe, bei den Dienstleistungen und im Handel ist der Geschäftsklimaindex ebenfalls gefallen. Die Schwäche der Industrie zieht auch Transport und Logistik nach unten. So meldete der Hamburger Hafen auch im zweiten Quartal einen starken Rückgang des Schiffsvolumens und warnte in der vergangenen Woche, dass er einen „deutlichen Rückgang“ der Einnahmen in seinem Teilkonzern Hafenlogistik erwarte. Russlands Krieg in der Ukraine, geopolitische Spannungen, Inflation und steigende Zinssätze setzten die Verbraucher- und Industrienachfrage unter Druck und behinderten die Erholung der Weltwirtschaft, hieß es laut Bloomberg.

Sogar im Maschinenbau, lange Jahre die deutsche Paradedisziplin, geht es bergab: Im Wettbewerb um Marktanteile hat sich die Position deutscher Maschinenbauer laut einer ifo-Umfrage weiter verschlechtert. Laut dieser Umfrage sank der Index für Absatzmärkte außerhalb der EU per Berichtsmonat Juli gegenüber der letzten Umfrage per April von -7,3 auf -14,3 Zähler. Das war der schwächste Indexwert in der bis 1994 zurückgehenden Historie dieses Index.

Auch in Spezialbranchen sieht es nicht gut aus. Die Gewinne der Siemens AG blieben hinter den Erwartungen zurück: Siemens sieht einen Nachfragerückgang bei seiner Digitalindustrie-Einheit in China. Salzgitter, einer der größten Stahlhersteller Europas, meldete laut Bloomberg ebenfalls unerfreuliche Ergebnisse und deutete an, dass die Produktion im zweiten Halbjahr schwächer ausfallen wird als im ersten.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel wehrte sich in einem Interview mit Bloomberg TV gegen die Behauptung, Deutschland sei der „kranke Mann Europas“. Nagel sagte: „Wir sollten die Anpassungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht unterschätzen.“ Allerdings bleibt der Druck hoch. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Freitag seine erste Schätzung von Ende Juli, wonach die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal stagnierte. Die weiteren Aussichten sind nicht rosig, es droht ein weiterer Rückgang im zweiten Halbjahr.



Im Frühjahr habe sich die Wirtschaftslage „stabilisiert“, so die Statistiker. Experten wie Sebastien Dullien von der Hans-Böckler-Stiftung oder der ING-Analyst Carsten Brzeski lesen die Zahlen allerdings anders: Frühindikatoren deuteten darauf hin, dass die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte erneut schrumpfen könnte, die Stagnation sei vermutlich eine „Verlängerung“ des Abschwungs.