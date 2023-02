Deutsche Wirtschaft in der Stagnation - DIHK: Bremsen lösen Das Schlimmste ist verhindert worden. Zufrieden mit der wirtschaftlichen Lage ist die Deutsche Industrie- und Handelskammer aber nicht. Das hat mehrere Gründe. dpa

ARCHIV - Im Schmelzbetrieb einer Gießerei füllt ein Gießereimechaniker das bei etwa 1.600 Grad Celsius geschmolzene Metall in Formen für Pumpenspiralgehäuse. ild/dpa Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralb

Berlin -Für einen nachhaltigen Aufschwung der deutschen Wirtschaft müssen aus Sicht der Deutschen Industrie- und Handelskammer viele Bremsen gelöst werden. Zwar sei ein drohender Absturz der Konjunktur abgewendet worden. Die Wirtschaft aber befinde sich in einer Stagnation, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Donnerstag in Berlin. „Die Lage ist nicht befriedigend, wir müssen verdammt viel ändern.“