Deutsche Wirtschaft: Krisenmanagement statt Post-Corona-Boom Energiekrise, Rekordinflation und Lieferengpässe haben die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr belastet. Dennoch rechnen Volkswirte damit, dass die Wirts... Friederike Marx und Jörn Bender , dpa

ARCHIV - Jahrzehntelang profitierte die Exportnation Deutschland von der Globalisierung. Marcus Brandt/dpa

Wiesbaden -Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Hoffnung auf einen kräftigen Konjunkturaufschwung in Deutschland nach zwei Corona-Jahren zunichtegemacht. Wie sich Europas größte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (10.00 Uhr) in einer ersten Schätzung bekannt. Volkswirte rechnen im Schnitt mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,8 Prozent zum Vorjahr.