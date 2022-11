Deutsche Wohnen verdient etwas weniger Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat in den ersten neun Monaten aufgrund von Wohnungsverkäufen geringere Mieteinnahmen verzeichnet. Das Ergebnis aus der... dpa

ARCHIV - Das Logo des deutschen Wohnungsunternehmens Deutsche Wohnen ist an einer Häuserwand zu sehen. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berlin -Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat in den ersten neun Monaten aufgrund von Wohnungsverkäufen geringere Mieteinnahmen verzeichnet. Das Ergebnis aus der Wohnungsbewirtschaftung sei im Jahresvergleich um 9,5 Prozent auf 509,8 Millionen Euro zurückgegangen, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Berlin mit. Deutsche Wohnen musste im vergangenen Jahr im Zuge der Übernahme durch den größeren Branchenkollegen Vonovia etwa 15.000 Wohnungen vor allem an das Land Berlin verkaufen. Die Vertragsmiete im Gesamtportfolio stieg zum 30. September um 3,9 Prozent auf durchschnittlich 7,45 Euro pro Quadratmeter.