Deutscher Importstopp für russisches Öl greift zum 1. Januar Mit dem Jahreswechsel tritt der deutsche Importstopp für russisches Pipeline-Öl in Kraft. Grund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Betroffen ... dpa

ARCHIV - Überschüssiges Gas wird auf dem Industriegelände der PCK-Raffinerie GmbH verbrannt. Patrick Pleul/dpa/Archiv

Schwedt/Oder -Mit dem Jahreswechsel tritt der deutsche Importstopp für russisches Pipeline-Öl in Kraft. Grund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Betroffen sind die großen Raffinerien in Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt, die Ostdeutschland mit Treib- und Brennstoff versorgen. Sie verarbeiteten jahrzehntelang russisches Rohöl aus der Druschba-Pipeline und müssen sich nun auf andere Bezugsquellen umstellen. Aus Sicht der Bundesregierung und der Mineralölbranche ist die Versorgung trotzdem sicher.