Die Ärmsten trifft die sogenannte Energiewende am stärksten. Der Deutsche Mieterbund (DM) arbeitete in einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Studie ausführlich die Mehrbelastungen für Mieterhaushalte heraus – und skizzierte konkrete Maßnahmen zur Minderung der explodierten Mietkosten.



Laut der Studie, für die Daten aus 60.000 Mieterhaushalten ausgewertet wurden, gehört mittlerweile die Hälfte der 21 Millionen Mieterhaushalte in Deutschland zu den drei untersten Einkommensklassen. Diese haben somit durchschnittlich 1709 Euro pro Monat zur Verfügung. Im Jahr 2021 mussten sie bereits 772 Euro im Jahr beziehungsweise 64 Euro pro Monat für Wärmeenergie ausgeben. Das Kernproblem: Innerhalb eines Jahres, von 2021 bis 2022, haben sich die Ausgaben für das Heizen verdoppelt. Sie lagen bei 1477 Euro pro Jahr beziehungsweise bei monatlich 123 Euro.

Jeder dritte Haushalt ist durch Mietzahlungen überlastet

Bereits jetzt seien mehr als sieben Millionen Haushalte mit ihren Wohnkosten überlastet, erläuterte DM-Präsident Lukas Siebenkotten – das entspreche jedem dritten Mieterhaushalt. Laut der Studie müssen 3,1 Millionen Miethaushalte für ihre Kaltmiete inklusive Heizkosten mehr als 40 Prozent ihres Einkommens ausgeben. Weitere 4,3 Millionen Mieterhaushalte zahlen zwischen 30 und 40 Prozent ihres Einkommens für ihre Warmmiete. „Das sind alarmierende Zahlen, die selbst den Letzten wachrütteln sollten“, sagte Siebenkotten.

Die Bundesregierung müsse reagieren, um Mieter vor den gestiegenen Energiekosten zu schützen. Noch heizen Mieterhaushalte überwiegend fossil, insbesondere mit Gas (52 Prozent), Heizöl (18 Prozent) und Fernwärme (19 Prozent), heißt es in der Studie. Einkommensschwache Haushalte wohnen am häufigsten in älteren, ineffizienten sowie fossil beheizten Gebäuden. Deshalb werden sie auch viel stärker durch die hohen Energiekosten belastet. Die Mischung aus weiter steigenden Mieten und der dauerhaften Umlage der Sanierungskosten sei für die Mehrheit der Mieter nicht mehr leistbar.

Auch wenn energetische Sanierungen den Energieverbrauch und die Heizkostenbelastung prinzipiell reduzieren können, kommt es durch die Modernisierungsumlage in der Regel zu einer deutlichen Steigerung der Warmmiete. Deshalb sei es notwendig, dass die Bundesregierung im Heizungsgesetz die derzeitige maximale Kappungsgrenze von drei Euro pro Quadratmeter im Monat halbiere. So könne eine sozialverträgliche Wärmewende gelingen, in der „Warmmietenneutralität“ erreicht werde.

Es sei zwar erfreulich, dass die Bundesregierung die Mehrbelastung der Mieter dem Vernehmen nach zumindest beim Heizungsaustausch reduzieren wolle, führte Siebenkotten aus. Das reiche aber nicht: „Die versprochenen Mietrechtsreformen aus dem Koalitionsvertrag müssen jetzt endlich umgesetzt werden“, forderte Siebenkotten. Es bleibe abzuwarten, ob der zuständige Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) auch in weiteren zentralen Bereichen des Mieterschutzes – insbesondere bei den Themen Umgehung der Mietpreisbremse, Mieterhöhung, Mietwucher, Schonfristzahlung und Indexmiete – seine Blockade aufgebe und die dringenden Reformen auf den Weg bringe.

Regierung muss helfen: Mietpreisbremse, Kündigungsschutz, Sondervermögen

Um Mieter vor den explodierenden Kosten zu schützen, empfiehlt der Deutsche Mieterbund einen Maßnahmenkatalog. Es müssten dringend mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Statt der geplanten 100.000 Neubauwohnungen im Jahr komme der Staat nur auf 25.000. Damit der Bund endlich substanzielle Fortschritte mache, solle er ein Sondervermögen in Höhe von 50 Milliarden Euro für den sozialen und klimagerechten Wohnungsbau bereitstellen. Die Neufassung der Wohnungsgemeinnützigkeit – wonach Sozialwohnungen dauerhaft in der Preisbindung bleiben sollen und mit einem Wohnungsberechtigungsschein bezogen werden können – müsse schnell umgesetzt werden. Im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien ist sie bereits als Ziel benannt. Bislang laufe Bauministerin Klara Geywitz (SPD), die das Vorhaben unterstütze, jedoch im Finanzministerium gegen eine Mauer. Siebenkotten befürchtet, dass die Bundesregierung das Vorhaben verschleppen und auch eine Nachfolgeregierung jede Verantwortung von sich weisen könnte.

Wegen der akuten Mehrbelastung durch die gestiegenen Energiepreise fordert der Mieterbund die Einführung eines befristeten Mietenstopps. In angespannten Lagen wie in Metropolen und Universitätsstädten sei es sinnvoll, Mietsteigerungen von zwei bis sechs Prozent im Jahr nicht übersteigen zu lassen. Derzeit beliefen sich die Steigerungen real auf 15 Prozent pro Jahr. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag eine Höchstpreissteigerung von elf Prozent festgeschrieben – aber auch hier glänzt sie bisher mit Untätigkeit.

Indexmieten, bei denen die Wohnpreise an die Inflation gekoppelt werden, gehörten verboten, fordert der Mieterbund. Um das größte Leid zu lindern, könnte ein Kündigungsmoratorium wie während der Corona-Pandemie verhängt werden. Der Mieterbund würde auch eine Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne begrüßen, die die vom Berliner Senat eingesetzte Kommission grundsätzlich für möglich hält. Siebenkotten ist der Meinung, dass die Kommunen mehr Möglichkeiten zur dauerhaften Senkung der Mieten in der Hand hätten. Über die Höhe der Entschädigungen für die Immobilienkonzerne werde allerdings noch zu reden sein. Dies dürfe nicht zum Verkehrswert geschehen, forderte der DM-Präsident. Diese Einsicht habe sich zum Glück ja auch langsam durchgesetzt.