„Deutscher Sektpapst“ setzt Trend in der Sektherstellung Im Keller von Volker Raumland liegt Sekt, dessen Trauben zwar schon 2010 gelesen wurden - der aber immer noch nicht fertig ist, denn der Trend geht zu immer ... Peter Zschunke , dpa

Flörsheim-Dalsheim -Wenn Volker Raumland vom Sektmachen spricht, klingt das wie eine Vorlesung in Philosophie. „Ich will mehr in die Tiefe gehen“, sagt der oft als „deutscher Sektpapst“ titulierte Winzer in Flörsheim-Dalsheim, einer kleinen Weinbaugemeinde im südlichen Rheinhessen.