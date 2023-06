Bosch verkauft Werke in Russland: Chinesen bieten „die günstigste Rückkaufoption“ an

Bosch-Werke bei St. Petersburg in Russland. Der Verkauf an ein chinesisches Unternehmen soll bevorstehen.

Der Stuttgarter Hersteller von Haus- und Küchengeräten Bosch hatte vor dem russischen Angriff auf die Ukraine viele Produktionsstandorte in Russland. Doch mit dem Krieg wurde entschieden, die Produktion in Russland einzustellen, auch wegen der Befürchtung, dass einzelne Teile oder Microchips aus den Hausgeräten zu „nicht-zivilen“, also militärischen Zwecken eingesetzt werden könnten.

Im Moment verhandelt die Bosch-Führung laut einem Bericht der russischen Geschäftszeitung Kommersant mit einer Reihe von Mitbewerbern über den Verkauf seiner zwei Werke bei St. Petersburg. Im August des letzten Jahres wurde ihr Marktwert auf 3,8 bis 4,4 Milliarden Rubel geschätzt, oder bis zu 48 Millionen Euro nach dem heutigen Wechselkurs. Zum Vergleich: Das kürzlich verkaufte Volkswagen-Werk in Kaluga hatte nach einer Einschätzung der VW-Vertreter in Russland einen Marktwert von 47,5 Milliarden Rubel, oder 517 Millionen Rubel. Die russischen Regierungsbehörden genehmigten jedoch lediglich einen Verkaufspreis von 125 Millionen Euro.

Bosch: Verkauf an die chinesische Hisense soll feststehen

Bosch soll laut dem Bericht Anfang 2023 „eine interne Ausschreibung gestartet“ und erste Kaufinteressenten identifiziert haben. Darunter waren die chinesischen Unternehmen Midea und Hisense sowie ein unbekannter türkischer Investor. Die Firma Hisense, die weltweit gemeinsame Projekte mit Bosch entwickelt, hat laut dem Bericht „die günstigste Rückkaufoption angeboten für den Fall, wenn Bosch auf den russischen Markt zurückkehren möchte“. Hisense habe die Bosch-Vermögenswerte bereits gekauft, zitiert Kommersant eine Quelle aus dem Elektronikmarkt, die mit dem Verlauf der Verhandlungen vertraut sein soll.

Die russische Bosch-Vertretung entgegnete darauf ihrerseits, die Fabriken bei St. Petersburg seien noch nicht verkauft worden und das Unternehmen prüfe nun „verschiedene Optionen im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen“. Die endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, heißt es.

Insgesamt hatte Bosch sieben Produktionsstandorte in Russland. Neben Werken in der Region Leningrad bei St. Petersburg gehörten dazu die Fabriken in der Region Saratow, wo Elektrowerkzeuge, Autoteile, Heizgeräte und Heizkörper hergestellt wurden, sowie Produktionskapazitäten in Samara lediglich für die Autoteile. Die Fabriken in der Region Saratow wurden im April an die private russische Holdinggesellschaft S8 Capital verkauft, und die in Samara an das staatliche wissenschaftliche Automobil- und Automotoren-Forschungsinstitut Nami, das vorher den Verkauf des ehemaligen Nissan-Werks an den russischen Autohersteller AvtoVAZ für nur einen Euro vermittelt hatte.



