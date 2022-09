Deutschland-Tourismus im Juli mit Zuwächsen Der Tourismus in Deutschland wurde durch die Maßnahmen in der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Im Juli wurden nun 56,3 Millionen Übernachtungen registri... dpa

ARCHIV - Sonniges Wetter lockte in diesem Jahr viele Menschen an die Strände der Nord- und Ostsee. Stefan Sauer/dpa

Wiesbaden -Der Sommerferienmonat Juli hat Hotels, Gasthöfen und Pensionen in Deutschland in Summe steigende Übernachtungszahlen beschert. 56,3 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland waren 17,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.