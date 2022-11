Deutschlands größter Arbeitskampf: „Untergangsszenarien der Industrie völlig überzogen“

Was verdient heute ein Facharbeiter in der Metall- und Elektroindustrie pro Stunde? Und was verdient er oder sie in Ost-Berlin? Die Inflation treibt Tausende von Angestellten in Berlin und Brandenburg auf die Straße. Ausländische Medien schreiben über „Deutschlands größte Tarifgespräche“. Wohin führen sie? Wir haben mit der Verhandlungsführerin Irene Schulz gesprochen.