Kai Wegner hat noch nicht geliefert - das sagt Berlins DGB-Chefin Katja Karger

Katja Karger steht an der Spitze eines Gewerkschaftsbezirks, dessen Regionen unterschiedlicher nicht sein könnten. In Berlin vertritt sie die Interessen von migrantischen Kurierfahrern über Krankenpflegerinnen bis zu Beschäftigten der New Economy. In Brandenburg wehrt sie sich gegen die Wildwest-Mentalität mancher Arbeitgeber wie Tesla-Chef Elon Musk. Wir sprachen mit Katja Karger über Schwierigkeiten bei Streiks und ihre Erwartungen an die Politik im Berliner DGB-Büro, unweit des Wittenbergplatzes.