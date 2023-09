Diamant des Jahrzehnts in Russland gefunden – Sanktionen der USA erschweren Verkauf

Der russische Diamantriese Alrosa PJSC, einer der größten Diamantenproduzenten der Welt, hat nach eigenen Angaben einen riesigen Rohdiamanten mit 390,7-Karat in Edelsteinqualität gefunden.



Die staatlich kontrollierte Unternehmensgruppe soll den riesigen Edelstein in der Mayat-Mine in der Republik Sacha (Jakutien) abgebaut haben. Alrosa steht wegen der russischen Invasion in der Ukraine unter Sanktionen der USA und Großbritanniens; die EU hat noch keine Sanktionen gegen den russischen Diamantensektor beschlossen. Die Meldung hat der Konzern mit dem Foto versehen. Über den Fund berichtet unter anderem der US-amerikanische Nachrichtendienst Bloomberg.

Sanktionen der USA und Großbritanniens gegen russische Diamanten

Der Stein habe eine ungewöhnliche Form und sei von einem gelbbraunen Heiligenschein umgeben, teilte das russische Unternehmen am Sonntag mit. Es handelt sich um den größten Diamanten in Edelsteinqualität, der seit 2013 in Russland gefördert wurde. Wie Bloomberg schreibt, fördere Alrosa die gleiche Menge an Edelsteinen wie der Branchenführer De Beers aus London und habe sich in den letzten Jahren darauf konzentriert, seine größten Edelsteine in internationalen Auktionshäusern, darunter Christie’s, zu schleifen und zu vermarkten. Doch die USA und Großbritannien verbieten seit über einem Jahr den Import russischer Diamanten in Edelsteinqualität. Diese Sanktionen könnten einen möglichen Verkauf des neu gewonnenen Steins ins Ausland behindern.

Versuche, den Verkauf russischer Edelsteine in Europa zu stoppen, stießen bisher auf den Widerstand von Importländern wie Belgien. Der Handel werde nur anderswohin verlagert, so die Argumentation. Derzeit wird darüber spekuliert, dass die G7-Staaten – Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und die USA – sowie die EU in Kürze weitere Sanktionen gegen Russland ankündigen werden, darunter im Diamantensektor.

Russland fördert den Diamanten des Jahrzehnts: Geht er bald nach Indien?

Der Umsatz von Alrosa erlitt wegen der Sanktionen im letzten Jahr zuerst einen Einbruch, erholte sich jedoch durch die Verlagerung des Handels nach Asien und vor allem nach Indien. Berichten zufolge haben indische Behörden die USA kürzlich aufgefordert, die eingefrorenen 26 Millionen Dollar von indischen Diamantenhändlern freizugeben. Das Geld wurde bei einem Überweisungsversuch auf dem Konto eingefroren. Die indische Regierung versichert zwar, dass die Zahlungen entweder für nicht sanktionierte russische Unternehmen oder für Aufträge bestimmt worden seien, die noch vor Inkrafttreten der amerikanischen Sanktionen gegen Alrosa abgeschlossen worden seien. Doch Marktteilnehmern zufolge verkauft Alrosa auch bei bestehenden Sanktionen der USA und Großbritanniens durchaus Diamanten an Abnehmer in Europa, meist im Tausch gegen Rupien.



