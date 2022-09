Die Berlin-Touristen sind zurück - auch im Winter? Berlin ist vielen wieder eine Reise wert, auch wenn die Stadt nicht mehr so billig ist wie vor Corona. Vor allem Gäste aus Deutschland kehren zurück. Doch de... dpa

Besucherinnen und Besucher gehen durch die Kuppel des Reichstagsgebäudes. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berlin -Berlin zieht mittlerweile wieder fast so viele Touristen an wie vor der Corona-Krise. Im Juli lag die Gästezahl mit 1,12 Millionen noch 8,3 Prozent unter dem Vergleichswert von 2019, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Pensionen lag noch 7,3 Prozent unter dem Vor-Krisen-Niveau.