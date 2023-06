Die Energiewende im Blick: Habeck bei BASF und Leag

Schwarzheide/Jänschwalde -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist an diesem Donnerstag zu zwei Terminen nach Südbrandenburg. Beim Chemiekonzern BASF nimmt er am Lausitzer Standort Schwarzheide an der Eröffnung einer Anlage für die Herstellung von Kathodenmaterialien teil. Auch eine neue, großtechnische Anlage für das Recycling von schwarzer Masse für Batterien soll in Betrieb gehen.

Das Unternehmen will führend im Recycling von Lithium-Ionen-Batterien werden und beim Batterierecycling noch mehr in die Kreislaufwirtschaft investieren. Auch der Vizepräsident der EU-Kommission und Kommissar für interinstitutionelle Beziehungen Maroš Šefčovič und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nehmen teil. Anschließend besucht der Bundeswirtschaftsminister die Ausbildungsstätte am Leag-Kraftwerk Jänschwalde. Unter anderem will er mit Auszubildenden und Mitarbeitern zur Zukunft des Energiestandorts ins Gespräch kommen. Das Energieunternehmen hält am gesetzlich festgelegten Kohleausstieg 2038 fest, will zugleich aber verstärkt in den Ausbau Erneuerbarer Energien investieren. So plant die Leag zusätzlich an allen vier Kraftwerksstandorten in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier Gaskraftwerke, die mit Gas und Schritt für Schritt mit Wasserstoff betrieben werden können. Sie sollen nach dem Ende der Kohleförderung das Rückgrat zur Grundlasterzeugung bilden.