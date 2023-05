Die Grünen wollen Habecks Heiz-Gesetz verschärfen: „Die Ü80-Grenze ist sehr willkürlich“

Die grüne Mehrheit im Umweltausschuss des Bundesrats will die ohnehin strenge Heiz-Novelle zuspitzen. Warum? Was Niedersachsens Umweltminister und Leiter des Ausschusses dazu sagt.

Der Entwurf des Wirtschaftsministeriums zum bestehenden Gebäudeenergiegesetz (GEG) wühlt die Menschen auf. Dabei hat sich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor kurzem bereit gezeigt, darüber nachzudenken, ob man das neue Gesetz „später einsetzt oder ein bisschen später einsetzt“, wie er dem Deutschlandfunk sagte.

Was aber, wenn es sogar noch verschärft wird? Genau das wollen etwa die Grünen-Landesumweltminister im Bundesrat, wo der Gesetzentwurf gerade geprüft wird.

Wie sieht es im Moment noch aus? Klimafreundlich – das sollen die neu eingebauten Heizungen ab dem kommenden Jahr sein. Die sogenannte 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Energien muss etwa eingehalten werden, und neue Öl- und Gasheizungen dürften nach dem Plan von Robert Habeck nicht mehr eingebaut werden. Dennoch enthält der Entwurf bislang einige Ausnahmen und Härtefälle für fossile Heizungen sowie weitere Ausnahmen für kleinere Häuser oder etwa die Menschen über 80. Auch Wasserstoff sollte zudem nach dem aktuellen Plan als Energieträger für fossile Heizungen akzeptiert werden.

Diese wollen die elf Grünen-Landesumweltminister im Bundesrat aber nicht vollständig akzeptieren. Im Gegenteil: Sie pochen sogar auf eine Verschärfung der von der Bundesregierung akzeptierten Version der Novelle. Die Berliner Zeitung hat beim Umweltausschuss des Bundesrats genauer nachgefragt, wie sie ihre Forderungen rechtfertigen.

Niedersachsens Umweltminister: „Es werden keine fossilen Heizungen verboten, sondern …“

Wollen die Bundesländer fossile Heizungen also schon früher verbieten, wie die Bild-Zeitung zuvor berichtete? Die Antwort kommt vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, das vom Grünen-Politiker Christian Meyer geleitet wird.

„Es werden keine fossilen Heizungen verboten, sondern es soll bei der Neuinstallation von Heizungen bis auf Härtefälle auf 65 Prozent erneuerbare Wärme umgestellt werden“, lässt Meyer seine Pressestelle ausrichten. Dieser Punkt sollte also unverändert bleiben.

Was aber die Ü80-Ausnahme betreffe, so sei die Grenze „sehr willkürlich gewählt“, findet Meyer. „Aus unserer Sicht sollten die sozialen Aspekte und Förderungen sich nicht am Alter, sondern am Einkommen stark machen“, besteht der grüne Umweltminister.

Anders formuliert: Alt sein bedeutet für die Grünen in Deutschland also nicht unbedingt arm sein. Daher setze sich die Landesregierung Niedersachen im jetzigen Novellierungsverfahren des GEG dafür ein, dass der vom Bund geplante Umstieg auf erneuerbare Energien im Gebäudebereich mit einer ausreichenden sozialen Absicherung und angemessenen Förderprogrammen erfolge, betont das Niedersächsische Umweltministerium.

Habecks Heiz-Gesetz: Niedersachen will die Wärmewende noch früher schaffen

Christian Meyer, der auch der Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundesrat ist, begrüßt zwar das geplante Gesetz, aber: „Niedersachsen will als Energiewendevorreiter und Land mit dem meisten Windstrom schon 2040 klimaneutral sein, also fünf Jahre früher als der Bund“, heißt es weiter. Die aktuelle Novelle sieht eine längere Übergangsfrist bis 2045 vor.

Auch habe das Land mit dem Stiebel Eltron in Holzminden in Niedersachsen einen führenden Wärmepumpenhersteller, der zurzeit 350 Millionen Euro in das Bundesland investiere, verweist der Landesumweltminister. Das Unternehmen sollte 1000 neue Arbeitsplätze schaffen und schule gezielt Handwerker für die Wärmewende. Das niedersächsische Umweltministerium zeigt sich zuversichtlich: „Die Produktionskapazitäten für heimische Wärmepumpen werden damit vervierfacht.“

Nichtdestotrotz sieht der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) die Lage anders. Er halte eine Verschiebung der Pläne um drei Jahre auf 2027 „für sinnvoll“, sagte Lies kürzlich der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es wird also noch dauern, bis ein Kompromiss gefunden worden ist.

Die Bundesregierung hat die Novelle zum GEG bereits akzeptiert. Aktuell werden die Pläne im Bundesrat beraten und eine Stellungnahme für den Bundestag wird formuliert. Es bleibt allerdings bei der Tatsache, dass der Vorschlag der Landesumweltminister zur Verschärfung des aktuellen Gesetzesplans nicht die Meinung des gesamten Bundesrates widerspiegeln muss. Zudem kann der Bundesrat den Gesetzentwurf ohnehin nicht selbst ändern oder beschließen. Das bleibt weiterhin Aufgabe des Bundestags, der in den kommenden Wochen über die Novelle beraten wird.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de