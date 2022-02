Die Inflation in Europa hat im Januar ein neues Rekordhoch erreicht. Angetrieben von hohen Kosten für Energie legten die Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich um durchschnittlich 5,1 Prozent zu. Das teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch auf Grundlage einer ersten Schätzung mit. Viele Volkswirte hatten erwartet, dass die Inflation nach dem Jahreswechsel wieder sinkt. Das ist bislang nicht der Fall. Energie verteuerte sich demnach um 28,6 Prozent, Lebensmittel wurden 3,6 Prozent teurer und Dienstleistungen um 2,4 Prozent.

Inflation: Seit Sommer gewinnt Teuerungsrate an Dynamik

Der Anstieg der Verbraucherpreise um 5,1 Prozent ist der höchste seit Beginn der Aufzeichnungen von Eurostat zur Inflation im Jahr 1997. Seit Sommer letzten Jahres gewinnt die Teuerungsrate zunehmend an Dynamik. Im November und Dezember erreichte sie mit 4,9 bzw. 5,0 Prozent einen vorläufigen Höhepunkt. Damit nimmt auch der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) weiter zu. Bislang halten die Frankfurter Währungshüter an der Politik des billigen Geldes fest. Bereits an diesem Donnerstag kommt der Rat der EZB zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammen.

Auch in Deutschland nahm der Preisdruck zuletzt weiter merklich zu. Entgegen den Erwartungen blieb die Inflation im Januar mit 4,9 Prozent auf einem hohen Niveau. Der für die EZB-Geldpolitik maßgebliche harmonisierte Verbraucherpreisindex HVPI lag in Europas größter Volkswirtschaft gar um 5,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Auch in Deutschland wurde die Inflation vor allem von den deutlich gestiegenen Energiepreisen angeheizt. Tanken ist inzwischen so teuer wie nie zuvor. Nach Diesel hat nun auch Superbenzin der Sorte E10 eine Rekordhöhe erreicht, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Bundesweit kostete der Liter E10 am Dienstag im Tagesdurchschnitt 1,712 Euro – das waren 0,3 Cent mehr als am 13. September 2012, dem bisherigen Rekordtag. Dieses kostete 1,640 Euro pro Liter – ebenfalls ein Spitzenwert. Allerdings erscheinen die Preissteigerungen auch deshalb so groß, da Benzin und Diesel in der Corona-Krise auf Tiefstände gefallen waren. Im Vergleich zum teuren Herbst 2012 sind die Preise nur leicht gestiegen, inflationsbereinigt sogar gesunken. Ein Regierungssprecher sagte, die Bundesregierung beobachte die Entwicklung und werde gegebenenfalls über weitere Maßnahmen diskutieren. Die Preissteigerungen seien vor allem darin begründet, dass die Weltwirtschaft anziehe und die Nachfrage steige.

Dass die Verbraucher den Kaufkraftverlust spüren, zeigt eine am Mittwoch von der Unternehmensberatung Simon, Kucher & Partners veröffentlichten Erhebung. Darin gaben 54 Prozent der Konsumenten an, im vergangenen Jahr das Gefühl gehabt zu haben, sich weniger leisten zu können als 2020. Vor allem Geringverdiener waren davon stark betroffen. Zwei Drittel der Befragten mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter 1500 Euro gaben an, über weniger Kaufkraft zu verfügen. In einer weiteren Umfrage im Auftrag der Auskunftei Schufa gaben 44 Prozent der Verbraucher an, nicht genug Spielraum zu haben, um bei steigenden Preisen ihren Lebensstandard halten zu können. 28 Prozent der Befragten befürchten, dass es ihnen zunehmend schwerfallen wird, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Inflation: Sparkassen-Präsident fordert Kurswechsel der EZB

Die hohe Inflation im Euroraum wirft ein Schlaglicht auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Kritiker werfen der EZB schon länger vor, mit ihrer Nullzinspolitik die Teuerung anzuheizen. Die Notenbank strebt für den Euroraum der 19 Länder ein stabiles Preisniveau bei einer jährlichen Teuerungsrate von 2 Prozent an. Sie akzeptiert es, wenn diese Marke zeitweise etwas über- oder unterschritten wird. Noch argumentiert die Bank, dass ein zu frühes Anheben der Zinsen die Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock ausbremsen würde. Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, warnte am Mittwoch hingegen vor einer weiter expansiven Geldpolitik. „Es wird erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen haben, wenn die EZB nicht oder zu spät reagiert“, sagte er. (mit dpa/AFP)