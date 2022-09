Die Künstler-Genossenschaft: Frei sein und doch abgesichert

Er hat schon Filme produziert, Bollywood-Partys organisiert und hatte in Berlin eine Bar. Wekas Gaba, 42, ist ein Tausendsassa, der immer neue Ideen hat und seiner Zeit oft voraus ist. „Ich habe schon vor den Augen des Gasts in meiner Bar aus Tomaten frischen Saft gepresst, als das noch ganz neu war“, erzählt er. Inzwischen hat er studiert und unterrichtet Deutsch für Ausländer. „Dabei habe ich entdeckt, dass freiberufliche Lehrer verpflichtet sind, in die Rentenkasse einzuzahlen.“ Als er Einnahmen und Ausgaben durchrechnete, fiel ihm auf, wie wenig nach den Abzügen bleibt. „Das war demotivierend“, sagt er. Als Freiberufler unter solchen Zwängen zu stehen, schien ihm ein Widerspruch. Doch Gaba fand eine Lösung.

Eine Kollegin wies ihn auf die Genossenschaft Smart hin – „für mich eine eierlegende Wollmilchsau“, sagt er. Die Genossenschaft übernimmt gegen eine Gebühr die Verwaltung seiner Freiberuflichkeit, schreibt Rechnungen oder Mahnungen und führt Steuern und Sozialleistungen ab. Der Deutschdozent, der nebenbei auch Webseiten gestaltet und als Koch auftritt, konnte sich wieder seiner Lieblingsbeschäftigung widmen: neue Ideen entwickeln. „Die Genossenschaft hat mich glücklich gemacht und hat meine Energien freigesetzt“, sagt er, „ich mache nur noch das, was ich will.“

Dienstleister für Genossen

Smart ist eine ungewöhnliche Genossenschaft. Bekannt ist das Modell aus der Landwirtschaft und dem Bankenwesen. Winzer oder Bauern tun sich zusammen und lassen ihre Ernte gemeinsam in der Genossenschaft verarbeiten, in Volksbanken oder Spar- und Darlehenskassen sind viele Kunden auch Genossen und tragen das Unternehmen mit.

Von diesem Prinzip weicht Smart ab, denn die Genossen erarbeiten kein gemeinsames Produkt, sie teilen sich Dienstleistungen. „Smart ist ein gemeinschaftliches Modell, um die Berufsbedingungen von Kulturschaffenden und anderen Soloselbstständigen zu verbessern“, sagt Alicja Möltner, 35, eine der beiden Geschäftsführerinnen von Smart. Mittlerweile hat die Genossenschaft, die in Kreuzberg ansässig ist, rund 800 Mitglieder.

Das innovative Konzept von Smart ist jetzt für einen Preis als „Berlins Soziales Unternehmen 2022“ der Senatswirtschaftsverwaltung nominiert. An diesem Mittwoch entscheidet sich, ob Smart in der Kategorie Transformation auf Platz eins, zwei oder drei landet. „Gewonnen haben wir schon durch die Nominierung“, sagt Magdalena Ziomek, 48, die zweite Geschäftsführerin. Die insgesamt neun Finalisten wurden aus 300 Bewerbern ausgewählt.

Gehalt aus geschätzten Einnahmen

Wie funktioniert die Genossenschaft? Für 50 Euro kann jeder Mitglied von Smart werden. Wer Genosse ist, kann sich von Smart anstellen lassen und trotzdem so weiterarbeiten, wie er oder sie das möchte. Das Gehalt errechnet Smart gemeinsam mit dem Mitglied aus den Aufträgen, die über die Genossenschaft abgewickelt werden. Gleichzeitig ist das Mitglied kranken-, renten- und arbeitslosenversichert. „Das Gehalt berechnen wir aus dem Auftragsvolumen der kommenden Monate“, sagt Ziomek. Übersteigt es die erwartete Höhe, kann das Geld auf dem Konto des Mitglieds stehen bleiben – für schlechte Zeiten, oder es kann zum Beispiel in Dienstreisen fließen. Unterschreitet es die Höhe, gleicht die Genossenschaft das Defizit aus. Für seine Dienstleistungen erhält Smart neun Prozent der Einnahmen.

Softwaretools für Videokonferenzen

Kommt es bei den Genossen zur Krise, wie zur Corona-Zeit, können sie aufs Sozialversicherungssystem zurückgreifen. „Ich habe mich mehrere Monate arbeitslos gemeldet“, sagt Céline Viardot, eine 43-jährige Unternehmensberaterin aus Dijon in Frankreich. Sie landete bei Smart, weil sie bewusst nach einer alternativen Form zur Selbstständigkeit gesucht hat. In Belgien, woher das Konzept von Smart ursprünglich stammt, sind Kooperativen verbreitet.

Als Viardot die Berliner Genossenschaft entdeckte, war sie begeistert. „Ich reise viel und berate Firmen im französischsprachigen Ausland – dann kann ich den Auftrag über Smart Belgien oder Frankreich abwickeln“, berichtet sie. Ein weiterer Vorteil: Smart bietet seinen Mitgliedern viele Services über die Buchhaltung hinaus. Es gibt Softwaretools zum Beispiel für Videokonferenzen, Gruppen, in denen Mitglieder sich weiterbilden, und natürlich Mitgliederversammlungen. Auf der letzten hoben die Genossen selbst die Verwaltungspauschale auf neun Prozent an, berichtet Ziomek.

Zusammen erreicht man mehr

Gewerkschafter Gunter Haake vom Referat Selbstständige bei Verdi würde sich wünschen, dass das System Smart noch auf andere Bereiche unsicherer Beschäftigung ausdehnbar wäre. „Es schafft Sicherheit und nimmt die Last“, sagt er. Für den Bereich der Soloselbstständigen vom Dozenten über den Content-Manager bis zum Tourguide funktioniere die Genossenschaft sehr gut. Auf andere Bereiche wie den Bau lasse sie sich nicht übertragen. Als Genossenschaft sei Smart untypisch, er sieht in dem Modell einen Gewerkschaftscharakter. „Schließt euch zusammen, dann erreicht ihr mehr – das ist eine gute Idee“, lautet sein Resümee.

Noch liegt Smart Deutschland hinter den insgesamt sieben Kooperativen von Österreich bis Spanien in puncto Mitgliederzahlen zurück, allein in Belgien gibt es 75.000 Mitglieder, insgesamt sind es 100.000. Die wirtschaftliche Bilanz ist aber beachtlich: „Wir haben seit der Gründung 2016 schon zehn Millionen Euro erwirtschaftet und 3,5 Millionen Euro an die Sozialsysteme abgeführt“, sagt Möltner. Sie blickt optimistisch in die Zukunft: „Wir bilden die neuen Realitäten der Arbeitswelt ab und schaffen dafür eine zukunftsorientierte Lösung.“ Ziomek ergänzt: „Die Pandemie hat wieder gezeigt, dass die Gruppe der Soloselbstständigen sehr fragil ist. Ihnen bieten wir eine Alternative, die nicht in 20 Jahren da ist, sondern jetzt auf der Hand liegt.“

_______________

Info: Wekas Gaba spricht am Freitag, 23.09., um 19 Uhr in der Bar Oblomov in der Lenaustraße 7 in Neukölln zur Genossenschaft Smart. Anschließend tritt Stand-up-Comedian Kinan Al auf.