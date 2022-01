Berlin - Trotz der schnell steigenden Infektionszahlen und der Aussicht auf weitere Corona-Einschränkungen blicken die Unternehmensverbände Berlin und Brandenburg (UVB) nicht nur pessimistisch auf 2022. Hauptgeschäftsführer der UVB, Christian Amsinck, prognostizierte in Berlin mit Verweis auf zahlreiche Unsicherheiten ein Wirtschaftswachstum von vier Prozent und richtete am Mittwoch einen wirtschaftlichen Appell und Forderungen an die neue Berliner Landesregierung.