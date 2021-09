Feldheim - Sie sind überall. René Ziegelmeier sieht sie, wenn er hinter seinem Haus auf der Terrasse sitzt. Er blickt auf ihre Flügel, wenn er das Haus verlässt und in seinen Skoda steigt. Eigentlich kann Ziegelmeier schauen, wohin er will. Windräder sind überall. Ganz Feldheim haben sie umstellt. 55 Anlagen, keine weniger als 150 Meter hoch, einige nur ein paar Hundert Meter entfernt. Doch der Mann ist entspannt. „Die stören mich nicht“, sagt er. „Eigentlich finde ich sie sogar schön.“

Ziegelmeier steht vor seinem Haus. Es ist ein sonniger Nachmittag. Im Garten liegt Kinderspielzeug. Der pastellfarbene Bungalow ist der jüngste Neubau im Dorf. Der junge Mann, der bei Philips im Kundendienst arbeitet, lebt erst seit drei Jahren in Feldheim. Als er in den Ort zog, waren die Windräder schon da. „Ich wusste, was mich erwartet“, sagt er. Außerdem sei Klimaschutz ohne Ökostrom ja nicht zu machen, und von irgendwo müsse der schließlich herkommen.