Diesel in Berlin am teuersten: Preis-Unterschiede sinken

Berlin -Diesel ist in Berlin derzeit im bundesweiten Vergleich am teuersten. Für einen Liter Diesel zahlen Berliner im Schnitt 1,619 Euro, wie der ADAC am Dienstag mitteilte. Damit ist der Dieselpreis im Vergleich zum Vormonat um mehr als drei Cent gesunken. Außerdem ist die Differenz zwischen den Bundesländern nicht mehr so groß wie im Mai. Damals gab es laut ADAC Differenzen von mehr als neun Cent, mittlerweile sind es nur noch vier Cent Unterschied zum günstigsten Bundesland Rheinland-Pfalz mit 1,579 Euro pro Liter Diesel.

Beim Benzin liegt der Preis in Berlin eher im Durschnitt. Hierfür zahlen Berliner pro Liter laut ADAC 1,775 Euro im Schnitt. Das teuerste Bundesland ist Thüringen mit 1,799 Euro pro Liter, das günstigste Nordrhein-Westfalen mit 1,753 Euro pro Liter.