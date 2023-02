Digitales Zentralbankgeld für mehr Sicherheit Bargeld ist auf dem Rückzug, Onlinezahlungen nehmen zu. Doch bei der Nutzung von Drittanbietern im Internet oder bei Kryptowährungen wie Bitcoin gibt es Risi... Benedikt von Imhoff und Jörn Bender , dpa

ARCHIV - In Großbritannien könnte es bald eine offizielle Digitalwährung geben. Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Frankfurt/London -Noch klingt es nach finanzieller Science Fiction. Das britische Finanzministerium und die Bank of England prüfen die Einführung eines digitalen Pfunds, wie sie in der Nacht zum Dienstag mitteilten. „Es ist die Lösung für ein Problem, das es noch gar nicht gibt“, kommentierte die BBC. In immer mehr Staaten laufen Vorarbeiten für digitales Zentralbankgeld, auch im Euroraum: Es geht vor allem um Daten.