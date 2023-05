Digitalminister Wissing gegen Abgabe an Netzbetreiber

Die EU-Kommission erörtert, ob Internet-Konzerne wie Google & Co. den europäischen Breitbandausbau mitfinanzieren sollen. Auch Digitalminister Wissing sieht ...

ARCHIV - Digitalminister Volker Wissing (FDP) will große Tech-Konzerne nicht an den Ausbaukosten für Telekom-Netze in Europa beteiligen. Lennart Preiss/dpa