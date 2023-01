Diskussion um E-Mobilität rund um Spitzentreffen Wie sollen sich Menschen und Güter künftig durchs Land bewegen? Kanzler Scholz diskutiert darüber mit Gästen. Doch schon am Teilnehmerkreis gibt es Kritik. dpa

Berlin -Anlässlich eines Spitzentreffens im Kanzleramt gibt es Kritik am Tempo der Umstellung auf Elektroautos. „Wir sind in allen wesentlichen Zielgrößen, die sich die Bundesregierung selber gesetzt hat, deutlich im Verzug“, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Dienstag im Deutschlandfunk. In den Punkten, die für eine gelingende Mobilitätswende wesentlich seien, liege man weit hinter der nötigen Ausbaugeschwindigkeit.