Vor dem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag telefonierte Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Der Präsident habe betont, geht aus einer Mitteilung seines Büros hervor, dass die Türkei weiterhin alles tue, um Frieden zwischen Russland und der Ukraine wiederherzustellen.

Gemeint waren offenbar auch die erfolglosen Verhandlungen in Istanbul. Erdogan betonte weiter seine Erwartungen der Visa-Liberalisierung sowie einer Auffrischung der Zollunion mit der EU und die „strategische Natur“ der Energielieferungen aus dem Kaspischen Becken und dem östlichen Mittelmeer nach Europa über die Türkei. Die Türkei könne an der Stelle ihre Zusammenarbeit mit Österreich als dem Land ausbauen, das ein wichtiges Vertriebszentrum für Erdgas in Europa sei, hieß es.

Die Türkei bald als neuer Energiehub der EU?

Die Türkei will dies auch sein, ein Vertriebszentrum. Ende März schrieb die Nachrichtenagentur Reuters, dass die Türkei und Israel gerade den Bau einer Gaspipeline vom israelischen Offshore-Gasfeld „Leviathan“ über die Türkei nach Südeuropa diskutieren würden. „Leviathan“ liegt an der israelischen Grenze zum Libanon und versorgt Israel, aber auch Jordanien und Ägypten mit Gas.

Die Besitzer des Gasfeldes, der US-Energiekonzern Chevron und die israelischen Firmen NewMed Energy and Ratio Oil, wollen bereits die Gas-Produktion von 12 Milliarden auf 21 Milliarden Kubikmeter jährlich steigern. Die Türkei selbst importierte 2021 ein Rekordhoch von 60 Milliarden Kubikmeter Gas, vor allem aus Russland, Aserbaidschan, dem Iran, Katar und den USA, wobei Ankara die Abhängigkeit vom russischen Gas in den letzten vier Jahren auf 40 Prozent gesenkt haben will. Zum Vergleich: die EU importierte 2020 nach Eurostat-Angaben rund 155 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland, was etwa 40 Prozent des verbrauchten Gases ausmacht.

„De facto sind die Bedingungen für den Import irakischen Gases gegeben“

Über das Potential der Türkei, ein neuer Energiehub für die EU zu werden, berichtete Ende März auch „Business Insider“ unter Verweis auf ein internes Papier des Türkei-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Noch vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine nahm Erdogan Anfang Februar u. a. mit dem Irak die Gespräche über einen „Win-Win-Deal“ auf, um künftig Gas nach Europa zu transportieren.

„De facto sind die Bedingungen für den Import irakischen Gases gegeben, da die Infrastruktur auf türkischer Seite fertig ist“, sagte der wissenschaftliche Mitarbeiter der KAS Türkei, Nils Lange, der Berliner Zeitung. Die Şırnak-Pipeline, die bis in die Provinz Şırnak an der irakischen Grenze führe und bis zu 16 Milliarden Kubikmeter pro Jahr transportieren könne, sei längst fertiggestellt.

Türkei soll Energiehub werden

Die neuesten Gespräche zwischen Ankara und Bagdad hätten aber den Iran verärgert und einen Raketenangriff auf die kurdische Hauptstadt Erbil am 13. März zur Folge gehabt, berichtete Reuters. Der Iran versuche allerdings, sagt Lange dazu, diese Entwicklungen zu verhindern, denn die türkischen Lieferverträge mit dem Iran würden 2026 auslaufen.

Erdogan müsste darüber hinaus aber auch den Widerstand der Regierung in Bagdad gegen eigene Verträge Kurdistans mit dem Ausland brechen, verweist Lange – „möglicherweise mit Unterstützung durch die USA“. Langfristig wäre der Gas-Export aus dem Irak aber billiger, als aus dem „Leviathan“, so Lange. „Mittelfristig könnte das israelische Gas aber auch Teil der TANAP- Pipeline Richtung Europa werden, wenn deren Durchflussmenge ausgebaut wird.“ So könnte sich die Türkei angesichts „der geopolitischen Veränderungen“ also als Energiehub und nicht als „Energiebrücke“ oder „Korridor“ positionieren.

Neue Fluggesellschaft nur für die Russen

Auch wenn die Türkei die Abhängigkeit vom russischen Gas etwas senkte, kauft das Land weiterhin Gas, Öl und auch Kohle aus Russland. Die bestehende energiepolitische, wirtschaftliche, aber auch sicherheitspolitische Abhängigkeit von Russland sorge für ein ausgewogenes Vorgehen. Ein massiver Kurswechsel unter Erdogan sei da nicht zu erwarten, kommentierte Lange weiter. So wie Nehammer Putin trifft, um „die Brücken zu bauen“, wollte Ankara in den Beziehungen zu Russland keine „Brücken abbrechen“ und schloss sich deswegen nicht den EU- und US-Sanktionen gegen Russland an, nur den UN-Sanktionen.

„Ankara ist nicht davon überzeugt, dass die Sanktionen wirken“, so Lange. Der Krieg in der Ukraine, teurere Energie und die Abwertung der Lira sorgen im Land ohnehin bereits für eine Inflationsrate von 61 Prozent. Das Sonnenblumenöl, das die Türkei vor allem aus Russland importiert, hat sich zuletzt stark verteuert, aber auch das Getreide.

Wegen der Verluste durch westliche Sanktionen schränkten die russischen Fluggesellschaften auch ihre Flüge in die Türkei ein, weswegen die türkischen Küsten schon jetzt russische Urlauber vermissen. Im letzten Jahr besuchten 4,7 Millionen Russen das Land, viel mehr als aus jedem anderen Land. Um sie nicht zu verlieren, gründen die türkischen Behörden jetzt extra eine neue Fluggesellschaft in Antalya nur für die russischen Urlauber, berichtet die türkische Zeitung „Sabah“. Dafür wolle man noch die einheimischen Reisefirmen mit einer Kreditsumme von 300 Millionen US-Dollar unterstützen. Die „Turkish Airlines“ hätten den Reisefirmen bereits mehr Charterflüge für diese Ziele eingeräumt.

Heikles Thema Kampfflugzeuge

Die türkischen Passagierflugzeuge für die russischen Touristen sind allerdings eine harmlose Brücke nach Russland, die Türkei mit allen Mitteln pflegt. Es bleibt noch die politisch-militärische. Die türkische Zeitung „Milliyet“ berichtete am Montag, dass Ankara den Kauf russischer Kampfflugzeuge SU-57 nicht ausschließe, sollte der US-Kongress den Verkauf von 40 F-16 Block 70-Jägern an die Türkei verweigern. Außerdem will Ankara von Washington offenbar 80 Modernisierungskits für die F-16 erhalten, die man schon hat.

Bereits im Juli 2019 holte sich Erdogan die Luftabwehrsysteme S-400 im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar aus Moskau. Die Amerikaner schlugen den Türken für dieses unerwünschte Shopping den Verkauf der F-35 der fünften Generation ab. Erdogan selbst forderte bereits am 10. März US-Präsident Joe Biden auf, alle „ungerechten“ Sanktionen gegen die türkische Rüstungsindustrie aufzuheben.

Biden hat offenbar nichts dagegen. Am Ende entscheidet aber der US-Kongress. Im Oktober 2021 zeigte sich der Präsident der türkischen Verteidigungsindustrie, Ismail Demir, noch bereit, die russischen SU-35 und SU-57 als eine Alternative zu den US-Falcons zu betrachten. Realistisch ist der Kauf wohl nicht, denn es gibt noch französische und britische Kampfflugzeuge, doch als ein Druckmittel in den Gesprächen mit den USA passt es schon.

Eins ist dennoch klar: die Türkei ist nicht bereit, die eigenen S-400 an die Ukraine zu übergeben. Washington schlug diese Option Berichten zufolge gegen die Aufhebung der Rüstungssanktionen gegen Ankara vor. Nein, man führe keine Gespräche darüber, sagte Demir dazu einer russischen Zeitung. Die Türkei könne ihren Weg schon selbst bestimmen.