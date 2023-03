Dramatischer Preisverfall: Gebrauchte Tesla-Modelle verlieren laut Prognose 46 Prozent an Wert

Die Financial Times verweist darauf, dass gebrauchte Teslamodelle schnell an Wert verlieren.

Nach der Reduzierung von Preisen für Tesla-Fahrzeuge verlieren auch Tesla-Gebrauchtfahrzeuge dramatisch an Wert, schreibt die britische Financial Times. Der ADAC gibt an, dass Tesla die Verkaufspreise für das Model 3 und das Model Y kräftig gesenkt habe. „Das Model 3 ist nun ab 43.990 Euro (6000 Euro günstiger), die Variante mit maximaler Reichweite ab 53.990 Euro (minus 5500 Euro) und das Performance-Modell ab 60.990 Euro (2500 Euro Ersparnis) erhältlich.“

Die Agentur CAP HPI hat laut Financial Times ausgerechnet, dass die Preissenkung dramatische Folgen für Besitzer von Tesla-Modellen hat, die ihr Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt verkaufen wollen. Der Wert eines Tesla Modells 3 mit einer langlebigen Batterie, das etwa im Januar dieses Jahres für 65.436 Euro gekauft wurde, soll nun im Wert um 46 Prozent fallen und in einem Jahr (Januar 2024) nur noch 35.660 Euro kosten. Das schreibt die Financial Times. Vorher seien Tesla-Modelle in einem Jahr nur 4 Prozent an Wert gefallen. Der Preisverfall bezieht sich auf den britischen Markt, schreibt die Zeitung, würde aber auch andere Märkte betreffen.