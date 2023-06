Drei Berliner setzen auf Geothermie für 130.000 Euro: „Wir lassen uns überraschen“

Eine Hausgemeinschaft in Berlin-Lichterfelde sattelt im Altbau auf Geothermie um. Der Weg ist mühsam und die Kosten hoch. Die Deutschen und Habecks Wärmewende – Teil 4 unserer Serie.

Die Hausgemeinschaft in Lichterfelde setzt auf Geothermie: Günter Schlusche, seine Ehefrau Gertrud Stifel (l.) und Miteigentümerin Liselotte Stallbaum-Jagau. Benjamin Pritzkuleit

Günter Schlusche hat eine Karte vor sich ausgebreitet. Er sitzt auf seiner Terrasse an einem runden Tisch, neben ihm seine Ehefrau Gertrud Stifel und die Miteigentümerin Lieselotte Stallbaum-Jagau. In dem Garten blühen Klatschmohn, Riesenlauch und Schwertlilien auf der Wiese und entlang des steinernen Wegs, der sich am Rasen entlang schlängelt.