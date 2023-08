Den Enkeltrick kennt man natürlich. Immer wieder erreichen viele dieser dreisten Betrugsfälle die Öffentlichkeit und landen vereinzelt sogar vor Gerichten. Hinter dieser Betrugsmasche stehen allerdings meist Einzeltäter oder kleinere Verbrecherbanden. Einen viel größeren Schaden verursachen Betrugsfälle, in denen ahnungslose Käufer angeblicher Finanzprodukte wie Bitcoins, anderer Kryptowährungen, Aktien und Derivaten im Internet oder per Telefon betrogen werden.

Dahinter stehen meist professionelle Unternehmen, mit Dutzenden Mitarbeitern in modernen Büros, die von Bulgarien, Serbien, Bosnien, Albanien, Kosovo oder Georgien agieren. Der Trick dabei: Die Käufer werden durch seriös aussehende Internetwerbung in Kombination mit aggressiven Anrufen durch Callcentermitarbeiter zu einer Überweisung von Beträgen im drei- bis sechsstelligen Betrag gebracht.

Der Betrug mit Finanzprodukten: ein wachsendes „globales Problem“

Dass das Geld meist direkt in die Taschen der Betrüger wandert und nicht als Anlage am Finanzmarkt dient, merken die Betroffenen dabei meist nicht, denn in fiktiven Trading-Accounts werden entweder hohe fiktive Gewinne oder Verluste ausgeschrieben. Das Geld aber ist schon nach der ersten Transaktion weg.



Das hat das renommierte Nachrichtenportal Bloomberg kürzlich in einer Reportage, in der sie Ermittler in Deutschland und ehemalige Internetbetrüger begleitet haben, recherchiert. Demnach würden die Banden immer professioneller und agierten über Grenzen hinweg. Solche sogenannten Scams (englisch für Betrug) mit Finanzmarktprodukten verursachten laut Bloomberg allein in den USA im vergangenen Jahr einen Schaden von rund 3,3 Milliarden US-Dollar. Eine Verdreifachung innerhalb eines Jahres. Der Betrug mit Bitcoin, Aktien und ETFs entwickele sich gerade zu einem „globalen Problem“.

Deutschland ist Hauptziel der Betrugsmasche

Auch Tausende deutsche Bürger sind von diesen Betrügereien betroffen: Laut Bloomberg prognostizieren Ermittler und Staatsanwälte den Schaden hierzulande auf mehr als eine Milliarde US-Dollar im Jahr. Deutschland sei damit weltweit das Hauptziel dieser ausgeklügelten Betrugsmasche. Deren Eindämmung die Behörden vor riesige Herausforderungen stelle, so das amerikanische Medium.

Und Bloomberg gibt einen präzisen Einblick in das perfide System des Betrugs. Die Unternehmen hinter den Betrügern seien ausgeklügelte Betriebe, in denen die Mitarbeiter, die teilweise selbst aus der Finanzbranche stammen würden, selten wüssten, worauf sie sich einlassen, wenn sie eingestellt würden.



Diese Betriebe würden über ein professionelles Management und Buchhaltung verfügen, würden sogar regulär an ihrem Standort Steuern zahlen und hätten normale Stellenanzeigen. Eins der Unternehmen habe sogar mit einem großen Werbebanner am Flughafen von Sofia um Mitarbeiter geworben.

Die bulgarische Hauptstadt Sofia: heimliche zentrale der neuen Finanzbetrüger Pond5 Images/imago

Der Internetnutzer klickt zunächst auf eine harmlose Internetanzeige

Und so funktioniere die Betrugsmasche: Der ahnungslose Internetnutzer klicke zunächst auf verlockende Internetanzeige, die oft in der Kombination mit einer bekannten Persönlichkeit Glaubwürdigkeit vorspiegele. In Deutschland haben die Betrüger dazu zum Beispiel gefälschte Nachrichten über Elon Musk genutzt: Er verlasse Tesla, um eine hochprofitable KI-Investmentfirma zu gründen.



Anschließend würden die Betrüger die Interessenten per E-Mail und Telefon zu einer ersten Transaktion von rund 250 Euro oder weniger animieren und später dann erheblich mehr. „Die Anleger denken zwar, dass sie Tag für Tag Gewinne erzielen, aber wenn sie sich auszahlen lassen wollen, ist da gar kein Geld“, so der Befund der Recherche. Der gefälschte Account bildet dabei zwar dieselben Gewinne und Verluste ab, wie an den echten Kapitalmärkten, nur das eben gar kein echtes Portfolio gibt.

Großer Fake: Trading-Portale und Apps werden gefälscht

Die Webseiten tragen dabei Namen wie „Zoomtrader“ oder „Option888“. Manche Betrüger imitierten dabei Trading-Portale großer Banken, darunter zum Beispiel den Deutsche-Bank-Investmentarm „Xmarkets“.



Deutsche seien dabei besonders gefährdet. Und einer der größten von der Staatsanwaltschaft aufgedeckten Firmen habe mehr als 400 Mitarbeiter im Kosovo gehabt. Geprellte deutsche Opfer seien in weniger als drei Jahren um rund 32 Millionen Euro betrogen worden, wie aus den Gerichtsunterlagen eines Prozesses gegen einen Mitarbeiter in Saarbrücken hervorgeht.

Und die Formen des Betrugs werden, so der Bericht von Bloomberg, immer ausgeklügelter: Laut deutschen Ermittlern würden derzeit vermehrt asiatische Betrüger gerade in Deutschland vor allem alte und schwache Menschen mithilfe von Dating-Apps kontaktieren. So sei etwa eine Frau nach einer Krebserkrankung über diesen Weg in wenigen Wochen um 159.000 Euro gebracht worden. Ein Deutsche-Bank-Manager habe dadurch 500.000 Euro verloren, wie Bloomberg weiter berichtet.

Die Bafin warnt vor immer mehr Betrügern im Netz

Auch die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin warnt auf ihrer Homepage explizit vor solchen Betrügern: „Grundsätzlich gilt: Je höher der versprochene Gewinn, desto höher ist in der Regel auch das Risiko, das eingesetzte Kapital zu verlieren.“ Die Behörde listet dabei auf, wie man sich schützen kann und Betrug sicher und einfach erkennt. Zudem führt die Bafin eine Liste von Homepages, denen betrügerische Aktivitäten vorgeworfen werden.