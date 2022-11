Dritte Großansiedlung in Sicht: Batterie-Recycling geplant Die Stadt Guben in der Lausitz ist im Fokus von Investoren. Die dritte Ansiedlung eines ausländischen Unternehmens innerhalb kurzer Zeit könnte im kommenden ... dpa

ARCHIV - Hinter einem Werbeaufsteller der Stadt Guben ist eine leere Fläche zu sehen. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Guben -Guben in der Lausitz kommt im Bemühen um Firmenansiedlungen ein großes Stück voran. Nach dem kanadischen Unternehmen Rock Tech und dem US-Unternehmen Jack Link’s plant mit der Firma Botree Cycling ein dritter großer Investor, sich in der Neißestadt niederzulassen. Es wäre nach Angaben des chinesischen Unternehmens, welches Batterien recycelt, der erste Standort in Europa. Die Stadt und der Investor hätten Mitte November eine Absichtserklärung für den Kauf eines Grundstücks unterschrieben, wie Bürgermeister Fred Mahro am Donnerstag berichtete. „Es ist ein guter Run, den wir haben“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.