Drittes LNG-Terminal - Baustart für weiteren Anleger Das dritte Terminal für flüssiges Erdgas in Deutschland steht bereit. In Brunsbüttel kann schon bald der erste LNG-Tanker entladen werden. Und an der Unterel... dpa

Das schwimmende LNG-Terminal «Höegh Gannet» am Anleger im Industriehafen Brunsbüttel. Marcus Brandt/dpa

Brunsbüttel/Stade -Deutschland hat mit der Ankunft des dritten schwimmenden Terminals für flüssiges Erdgas (LNG) einen weiteren Schritt zur Sicherung der Energieversorgung gemacht. Das Terminalschiff „Höegh Gannet“ legte im Industriehafen von Brunsbüttel an der Elbmündung an. Zugleich entsteht an der Unterelbe in Stade ein weiterer Anleger für Flüssiggas. In Betrieb genommen werden soll das 300 Millionen Euro teure Terminal in Stade im kommenden Winter.