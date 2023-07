Höhere Schulden, steigende Arbeitslosigkeit: US-Notenbank zieht die Zinszügel an

„Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem“, sagte der damalige US-Finanzminister John Connally bereits 1971. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf das höchste Niveau seit 22 Jahren angehoben. Der Referenzzinssatz liegt nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent.

Auch wenn es nur ein kleiner Schritt zu sein scheint, hat die Anhebung des Zinsniveaus in den USA große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die meisten armen Staaten verschulden sich in US-Dollar. Wenn die Fed den Zins anhebt, steigt auch deren Schuldenlast. Laut einer Studie des Institute of International Finance sind die Gesamtschulden der Schwellenländer im ersten Quartal 2023 erstmals über die Grenze von 100 Billionen US-Dollar geklettert – ein Drittel mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Schwellenländer haben mehr als 100 Billionen US-Dollar Schulden

Der Druck steigt auch auf einfache Arbeiter und Angestellte in den USA. Der US-Ökonom Michael Pettis beschreibt in der Financial Times den Teufelskreis: Aufgrund seiner offenen und gut verwalteten Finanzmärkte ziehe es der Rest der Welt vor, seine überschüssigen Ersparnisse in den USA abzulagern, sodass die Vereinigten Staaten ein Nettoimporteur und kein Nettoexporteur von Ersparnissen sind. „Dies wird so lange passieren, wie ausländische Zentralbanken, Unternehmen, Oligarchen und Eigentümer von Finanzanlagen ihre Überschüsse in uneingeschränktem Zugang zu amerikanischen Aktien, Anleihen, Fabriken und Immobilien einsetzen können“, schreibt Pettis. „Diese Nettozuflüsse treiben den Wert des Dollars in die Höhe und verringern die Wettbewerbsfähigkeit der US-Produktion.“ Die durch die Einkommensungleichheit verursachte schwache Nachfrage werde zusätzlich verschärft.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ökonom: Amerika hat ein strukturelles Problem, die Schulden müssen steigen

Die US-Wirtschaft leide unter einem strukturellen Problem, aus dem es zwei Möglichkeiten gebe auszubrechen: „Um den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu stoppen, muss die Fed entweder die Verschuldung der privaten Haushalte noch weiter steigern oder Washington muss noch größere Haushaltsdefizite aufweisen“, schreibt der amerikanische Ökonom. „Solange die Amerikaner bereit sind, ein hohes Maß an Einkommensungleichheit und große Handelsdefizite zu akzeptieren, müssen die USA weiterhin unter diesem Kompromiss leiden.“

Der US-Notenbank-Chef Jerome Powell erklärte, dass es sich die Fed offenhalte, im September weitere Zinssteigerungen vorzunehmen. Es ist noch nicht gelungen, die Arbeitslosigkeit in dem Maße zu steigern wie gewünscht. Die als „Falken“ bezeichneten Befürworter hoher Leitzinsen in der Fed wollen, dass die Arbeitslosigkeit steigt, weil Erwerbslose weniger Geld ausgeben können als Beschäftigte und dadurch die Verbraucherpreise sinken würden. Eine Schwächung des Binnenmarkts und letztlich des Wirtschaftswachstums nehmen sie in Kauf.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de