Druck auf Olaf Scholz wächst: Platzt bald die Warburg-„Bombe“?

Wie eine dunkle Wolke hängt der „Fall Warburg“ über Bundeskanzler Olaf Scholz. Ein Skandal bedroht seine Kanzlerschaft, dessen Dimension „gewaltig“ sei, wie die offizielle Bundestags-Website einräumt: 280 Millionen Euro Kapitalertragsteuer sollen der Hamburger Warburg-Bank aufgrund von Cum-Ex-Geschäften zu Unrecht erstattet worden sein. Es stehe „der Verdacht politischer Einflussnahme im Raum“. Scholz war damals Regierender Bürgermeister in Hamburg.

Aber die Selbstbedienung gab es nicht nur im Hamburg. Der groß angelegte Steuerbetrug, mit dem den deutschen Staatskassen über Jahre hinweg ein zweistelliger Milliardenbetrag gestohlen wurde, sei ein Beispiel von „eng verflochtener, organisierter Kriminalität“, sagt der frühere grüne Finanzpolitiker Gerhard Schick der Berliner Zeitung. Schick ist Vorstand und Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende.

Die Initiative hat mit einer Petition gestartet, die schon 15.000 Unterschriften gesammelt hat, um zu erreichen, was in einem Rechtsstaat eigentlich selbstverständlich sein sollte: die Aufklärung eines Verbrechens. „Es geht darum zu erfahren, ob es eine politische Einflussnahme im größten Finanzskandal der deutschen Geschichte seit 1945 gegeben hat“, sagt Schick.

Die Bereitschaft zur Mitwirkung an der Aufklärung seitens der politischen Verantwortungsträger hält sich in Grenzen. Olaf Scholz, eigentlich ein penibler Akten-Fuchs, kann sich an nichts erinnern. „Die Erinnerungslücken von Olaf Scholz sind nicht glaubwürdig“, sagt Schick. In einem 20-seitigen Aktenvermerk sieht die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker Hinweise auf eine potenzielle „aktive Einflussnahme“. Ihre Ermittlungen musste die führende Cum-Ex-Ermittlerin laut Vermerk aus „Rücksicht auf die Stellung“ von Scholz einstellen. Fabio De Masi spricht auf X von einer „Bombe“.

Nun soll ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Aber die Opposition hat eine seltsame Beißhemmung. Zwar würde man den Kanzler natürlich gerne grillen. Doch dann würde vielleicht klar werden, dass nicht nur im Stadtstaat Hamburg etwas faul ist.

Auch in München und Stuttgart haben die Cum-Ex-Ermittlungen noch nicht zu Anklagen gegen Verantwortliche bei der HVB beziehungsweise der LBBW geführt. „Es muss bei Cum-Ex Gefängnisstrafen geben, das ist wegen der Schadenshöhe rechtsstaatlich geboten“, sagt Schick. Ebenso fehle es bisher daran, auch verantwortliche Politiker zur Rechenschaft zu ziehen.

Doch die Justiz, die aufklären müsste, werde offenbar massiv behindert. Wie schon beim Betrug selbst will ein Kartell aus Banken, Politikern, Parteien, Beratern, Anwaltskanzleien und willfährigen Behörden auch bei der Vertuschung konzertiert vorgehen. Sie wollen vor allem eine Frau stoppen, die sich bisher nicht von den Machenschaften hat beeindrucken lassen: Oberstaatsanwältin Brorhilker.

Bei der Staatsanwaltschaft Köln wird der Großteil der Ermittlungen gegen die Cum-Ex-Verantwortlichen geführt. Bundesweit gibt es rund 1800 Beschuldigte – Köln ermittelt gegen mehr als 1700 davon. Dieser Phalanx stehen Brorhilker gerade mal 30 Staatsanwälte und etwa 150 weitere Ermittler zur Seite. Doch statt ihr alle nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, soll ihre Abteilung nun in einem Handstreich zerschlagen werden. Die Oberstaatsanwältin soll die Hälfte ihrer Mitarbeiter verlieren.

Der grüne Justizminister Benjamin Limbach bestreitet jede böse Absicht. Er sagte der Legal Tribune, Brorhilker bleibe „eine bedeutende Kraft in der Bearbeitung der Cum-Ex-Verfahren“. Fast sizilianisch klingt das Hilfsangebot, die Behörde umzubauen, „um die Verfahren noch schneller und effektiver führen zu können“. Gerhard Schick sagt, mit Effektivität seien „Deals gemeint, die mit den Banken geschlossen werden“. Das Ziel solcher Deals: „Auf eine strafrechtliche Verfolgung wird verzichtet. Die Banken zahlen eine überschaubare Summe, die Täter und ihre Helfer werden nicht weiter belangt.“ So dürfe es jedoch nicht laufen, im Gegenteil: „Nur wenn Banker und Politiker verurteilt werden, kann verhindert werden, dass sich solche Verbrechen wiederholen“, sagt Schick. Um dies sicherzustellen, brauche es eine unabhängige Justiz, „mit einer weisungsfreien Staatsanwaltschaft“, sagt Schick.

Schick glaubt, dass die Öffentlichkeit Druck machen müsse. Er hat gegen die Entmachtung von Oberstaatsanwältin Brorhilker eine überparteiliche Koalition geschmiedet, der unter anderem der ehemalige Justizminister von NRW, Peter Biesenbach von der CDU sowie der frühere SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, angehören. Das Engagement des SPD-Spitzenmanns ist für Olaf Scholz heikel, weil die Partei sich gegen Scholz wenden könnte. Bisher ist es dem Kanzler noch immer gelungen, die Aufklärung zu unterbinden. So stoppte die Regierungskoalition einen Untersuchungsausschuss zum Fall Warburg und Olaf Scholz. Die Ampel zwang die Unionsfraktionen, sich gegen die Blockade beim Bundesverfassungsgericht zu beschweren. Hier droht Scholz jedoch wenig Gefahr. Karlsruhe lässt die Sache ruhig angehen: Anfang Oktober erst wurde der Eingang des Antrags dem Prozessbevollmächtigen bestätigt, dem Verfahren wurde, so die Informationen der Berliner Zeitung, immerhin schon mal ein Aktenzeichen zugewiesen. Ob der Schriftsatz auch Olaf Scholz bereits zugestellt wurde, daran kann sich noch niemand erinnern.