Dürrejahre setzen Berliner Wasserversorgung zu Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) haben die Berlinerinnen und Berliner angesichts des stetig sinkenden Grundwasserspiegels zu mehr Sparsamkeit beim Wasserver... dpa

ARCHIV - Wasser fließt durch einen geöffneten Hahn. ild Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Berlin -Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) haben die Berlinerinnen und Berliner angesichts des stetig sinkenden Grundwasserspiegels zu mehr Sparsamkeit beim Wasserverbrauch aufgerufen. „Mit der Ausnahme von 2021 haben wir es seit 2018 mit einer Dürresituation zu tun“, sagte BWB-Chef Christoph Donner am Mittwoch in Berlin. „Besonders im Bereich der Grundflächen im Nordosten und Südosten der Stadt sinken die Grundwasserstände kontinuierlich“ - in manchen Bereichen in den Einzugsgebieten der Wasserwerke um bis zu 75 Prozent im Vergleich zum langjährigen Mittel.