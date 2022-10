Dutzende von Flugausfällen am BER wegen Pilotenstreiks Am Flughafen BER in Schönefeld sind wegen eines eintägigen Pilotenstreiks am Donnerstag etliche Eurowings-Flüge ausgefallen. Von insgesamt 50 geplanten Start... dpa

Maschinen der Fluggesellschaft Eurowings stehen geparkt auf dem Vorfeld. Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Schönefeld -Am Flughafen BER in Schönefeld sind wegen eines eintägigen Pilotenstreiks am Donnerstag etliche Eurowings-Flüge ausgefallen. Von insgesamt 50 geplanten Starts und Landungen seien 38 gestrichen worden, sagte ein Eurowingssprecher am Donnerstag. Das gilt sowohl für innerdeutsche Verbindungen etwa nach Düsseldorf, Stuttgart oder Köln/Bonn, aber zum Beispiel auch für Flüge nach Palma de Mallorca. Insgesamt seien bis zu 5000 Fluggäste betroffen, sagte der Sprecher der Fluggesellschaft.