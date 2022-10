E-Auto-Boom treibt Erholung des chinesischen Automarkts an Nach dem Corona-Einbruch erholt sich der chinesische Automarkt langsam wieder. Auch dank Elektrofahrzeugen. dpa

Ein Symbol markiert einen Parkplatz an einer Ladesäule für Elektroautos. Julian Stratenschulte/dpa

Peking -Der Automarkt in China wächst dank eines Booms bei Elektrofahrzeugen weiter. Im September zog die Zahl der verkauften Autos im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 1,95 Millionen an, wie der Branchenverband PCA am Dienstag in Peking mitteilte. Wachstumstreiber war das Geschäft mit Autos, die zumindest teilweise mit einem Elektromotor betrieben werden. Deren Absatz zog um 83 Prozent auf 611.000 Stück an.