E-Zigaretten bald passé? – „Ich habe gedacht, das ist die Zukunft, wie E-Autos“

Eine neue Steuer droht, viele Händler von E-Zigaretten auch in Berlin zu ruinieren und Konsumenten zurück zum Tabak zu treiben. Gut so oder ist das ein Fehler?

Aromas mit Wassermelonen-, Apfel-, Zitronenkuchen- oder Blaubeergeschmack, noch verpackte Vapes, also E-Zigaretten, dazu Reihen an Nikotin-Shots. Wer den Shop Haus des Dampfes am Steglitzer Damm betritt und die vielen Flaschen sieht, ahnt nicht, dass die E-Zigaretten-Branche gerade eine wohl existenzbedrohende Krise durchmacht. In vielen Läden führt sie zumindest zu leeren Regalen und gravierenden Umsatzeinbußen.