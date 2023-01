Easyjet-Wartungshangar am BER geht in Betrieb Die Fluggesellschaft Easyjet wartet ihre Flugzeuge künftig auch am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg. Am Mittwoch wurde der neue Wartungshangar der Airl... dpa

Schönefeld -Die Fluggesellschaft Easyjet wartet ihre Flugzeuge künftig auch am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg. Am Mittwoch wurde der neue Wartungshangar der Airline in Betrieb genommen. Es ist der erste außerhalb Großbritanniens. In der Halle können vier Maschinen gleichzeitig untergebracht werden, nach Unternehmensangaben werden mehr als 100 Menschen am Standort arbeiten. „So schaffen wir Arbeitsplätze für Wartungsingenieure sowie technisches Personal in der Region“, sagte Thomas Haagensen, Europa-Chef von Easyjet, bei der Eröffnungsfeier in der neuen Halle.