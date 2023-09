Eckhard Cordes: „Wir könnten Nord Stream reparieren“

Die Schadenfreude über die deutschen Probleme mit der Wirtschaft ist dieser Tage nicht zu überhören. So schreibt ein Kommentator in der britischen Financial Times: „Das deutsche Geschäftsmodell – billiges russisches Gas beziehen und viele Autos nach China verkaufen – ist tot!“ Die Zahlen am Freitag scheinen dem Schreiber recht zu geben: Der jüngste Einkaufsmanager-Index zeigt einen Einbruch auch im zweiten Quartal. Einige Ökonomen wiegeln ab: Zum einen seien die Zahlen weniger schlecht als zuvor, zum anderen sei nun auch Frankreich ins Schlingern geraten. Beides ist jedoch kein Grund für Entwarnung. Die Franzosen haben sich bei den Deutschen angesteckt, andere europäische Länder, die wichtige Zulieferer stellen, könnten folgen. Die Briten haben erst recht keinen Anlass zur Häme: Die Autoproduktion dümpelt in Großbritannien auf dem Niveau der 1980er-Jahre.

Die industrielle Produktion ist in Deutschland in den vergangenen vier Jahren allerdings um sieben Prozent zurückgegangen. Das ist viel, und der Trend setzt sich fort. Vor allem die hohen Energiekosten machen den deutschen Unternehmen zu schaffen. Sie „stimmen mit den Füßen ab“ und verlagern ihre Produktionsstätten, frohlockt die staatliche chinesische Zeitung Global Times. Die apokalyptischen Propheten sehen schon den Untergang Deutschlands.

Der frühere Daimler-Vorstand Eckard Cordes will die Zukunft nicht ganz so schwarz malen. Er sagte der Berliner Zeitung: „Ich glaube nicht, dass Deutschland der kranke Mann Europas ist. Aber wir leben von der Substanz.“ Die größte Bedrohung sieht er in der deutschen Energiepolitik. Der gleichzeitige Ausstieg aus Atomkraft und russischem Gas stellt die Unternehmen vor eine völlig neue Situation. Cordes: „Die viel zu hohen Energiepreise können unsere Substanz in der produzierenden Industrie angreifen, und das wäre sehr gefährlich.“

Oktober 2015: Der ukrainische Ministerpräsident, Arseni Jazenjuk (2.v.r), Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Eric Schweitzer (l.) und der Vorsitzende des Ost-Ausschusses, Eckhard Cordes, stehen im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin im Rahmen der Eröffnung der Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftskonferenz zusammen. dpa

Ein besonderes Problem für Deutschland ist die prekäre Lage, in der sich die europäische Autoindustrie befindet. In wenigen Jahren soll der Verbrenner in der EU verboten werden. Dann werden an vielen Stellen die Lichter ausgehen, weil die deutschen Autohersteller nicht mit den Chinesen mithalten können. Hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland werden nicht mehr benötigt.



Die chinesischen Hersteller, allen voran BYD, haben nach Einschätzung von Kennern einige Jahre Vorsprung beim Elektroauto. Die EU möchte die Chinesen einbremsen und will Importzölle verhängen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die erst kürzlich den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping einen „Diktator“ genannt und damit eine veritable diplomatische Krise mit Peking ausgelöst hatte, unterstützt den harten Kurs der EU. Das sei, so sagt es ein Manager aus der Branche, der nicht genannt werden will, „verantwortungslos“: VW und Daimler erwirtschaften jeweils etwa die Hälfte ihrer Umsätze mit China. Wenn die Chinesen wollen, können sie die deutsche Autoindustrie mit einem Federstrich plattmachen.

Das Chaos einer Auto-Wende ist jedenfalls abzusehen. Verschiedene politische Annahmen sind falsch. Da ist der Strombedarf. Cordes erläutert: „Wenn wir das politische Ziel, 15 Millionen Elektroautos im Jahr 2030 auf der Straße zu haben, erreichen und gleichzeitig auf die von der Ampel angestrebte Zahl von Wärmepumpen umstellen, würde sich unser Strombedarf verdoppeln.“ So viel Strom herzustellen, ist unmöglich. Cordes sagt es diplomatisch: „Ob wir bis dahin eine Stromversorgung haben, die das leisten kann, ist zumindest ungewiss.“ Die Selbstausschaltung ist außerdem unnötig – weil die Verbrenner-Autos global weiterfahren werden. Eckhard Cordes: „Die ganze Welt – China, Indien, die USA – wird künftig weiter Verbrenner fahren. Es gibt nirgendwo auf der Welt ein Verbot. Überall entscheiden die Konsumenten – außer in der EU.“

Deutschland gibt seinen Vorsprung auf und opfert eine Schlüsselindustrie, obwohl die Nachfrage nach dem Produkt unverändert hoch ist. „Die Auto-Industrie ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft“, sagt Cordes und verweist auf den Vorsprung der Deutschen: „Wir haben beim Verbrenner das beste Know-how der Welt.“ Wenn es in Europa jedoch keinen Markt für Verbrenner mehr gibt und zusätzlich noch extrem hohe Energiekosten, dann werden die Unternehmen aus Deutschland abziehen. Auf der Strecke bleiben die deutschen Arbeiter und ihre Familien. „Das ist alles Schwachsinn, wie das gerade läuft“, sagt ein Manager.

Cordes glaubt, dass ein Umsteuern noch möglich sei. Die Situation sei „nicht irreversibel“, so der heutige Bilfinger-Aufsichtsratschef. Die Energiefrage sei leicht zu lösen: „Wir können unsere Kernkraftwerke innerhalb eines überschaubaren Zeitraums hochfahren. Und wir könnten auch Nord Stream reparieren – das russische Gas ist ja weiter vorhanden.“ Die deutschen Autohersteller hätten „weiter die Kapazitäten, Verbrenner-Motoren zu produzieren“. Die Weichenstellung müsse jedoch durch die Bundesregierung erfolgen, davon ist Cordes überzeugt: „Was wir dringend brauchen, sind politische Entscheidungen, die sich an der Realität orientieren – und nicht an ideologischen Verblendungen.“