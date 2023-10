Ehemaliges Mercedes-Benz-Werk in Russland läuft bald wieder: Wer steckt dahinter?

Die Mercedes-Benz AG hatte bereits im Frühjahr 2022 als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine die Produktion gestoppt und den Export von Autos nach Russland eingestellt. Im April 2023 wurden auch die Produktionsanlage bei Moskau, erst 2019 mit 1000 Mitarbeitern eröffnet, und andere Strukturen an den russischen Autohändler Avtodom verkauft.

Avtodom hat seitdem nach einem neuen Nutzer der stillgelegten Produktionsflächen gesucht. Nun gibt es neue Informationen zur Zukunft der Anlage: Die chinesische Automarke Chery Automobile ist nach Verhandlungen zum Hauptkandidaten für ein Partnerschaftsprojekt zur Montage von Autos im ehemaligen Mercedes-Benz-Werk geworden, wie das russische Portal Auto.Mail.ru unter Berufung auf zwei mit den Verhandlungen vertraute Quellen berichtet.

Chery statt Mercedes-Benz: Übernimmt der chinesische Autohersteller die ehemalige Anlage der Deutschen?

Das Werk liegt im Yesipovo Industrial Park, circa 40 Kilometer von Moskau entfernt. Avtodom führt laut Gesprächspartnern des Portals bereits Testarbeiten durch, bis Ende 2023 sollen mehrere Autos aus der Pilotcharge montiert werden. Die Quellen behaupten, dass das erste in Russland direkt von der Marke Chery montierte Modell der Tiggo 9 sein könnte. Darüber hinaus sei geplant, dort Autos von Exeed, einer Premium-Untermarke von Chery, zu produzieren. Der Generaldirektor von Avtodom, Andrei Olchowski, hatte zuvor im September die Absicht verkündet, bereits im Dezember dieses Jahres die erste Charge von Autos zu produzieren. Man wolle auch weiterhin das Premiumsegment des Marktes bedienen, aber es werde nicht die chinesische Marke Hongqi sein, korrigierte er die damaligen Medienberichte.

Die Marke Chery Automobile hat sich nach dem Rückzug der westlichen Autohersteller zu den beliebtesten in Russland entwickelt, gefolgt von Haval und Geely. Der SUV Chery Tiggo ist dabei das beliebteste Modell. Den deutschen Autofreunden ist Chery noch wenig bekannt: Die Marke kommt nach dem gescheiterten Versuch 2017 erst im nächsten Jahr in die Bundesrepublik und andere EU-Länder, wie der Strategiechef Zhu Shaodong in der neu gegründeten deutschen Zentrale in Raunheim bei Frankfurt am Montag mitteilte.

Mercedes-Benz und Volkswagen koppeln russische Kunden von der Software ab: Das ist die Begründung

Die Berliner Zeitung hatte zuvor über die Probleme der russischen Kunden mit dem Zugang zur Software der deutschen Autohersteller berichtet. Mitte August sorgte die Nachricht für Schlagzeilen, dass Mercedes-Benz wenige Monate nach dem Verkauf der Vermögenswerte seine früheren russischen Autohändler komplett von der Software abgekoppelt habe. Insbesondere der Zugriff auf Online-Systeme zur Wartung und Fehlerbehebung sei gesperrt worden, hieß es. Ohne Zugang zur offiziellen Software verlängern sich die Reparatur- und Wartungszeiten, und es können keine Sicherheitsupdates mehr durchgeführt werden. Der frühere Händler von Mercedes-Benz in Russland, MB Rus, führt die Reparatur und Wartung nach eigenen Angaben nun aufgrund „gesammelter Erfahrungen und Kenntnisse“ durch; statt der Mercedes-Autos verkauft der Händler nun ebenfalls chinesische Autos der Marken Aito und LiXiang.

Der größte Autohersteller Deutschlands, der Volkswagen-Konzern, will zum Jahresende nach eigenen Angaben auch den Software-Zugang für die früheren russischen Kunden sperren. Der VW-Konzern erklärte den Schritt mit den geltenden EU-Sanktionen im Bereich der IT-Systeme. Die Produktion in Kaluga sowie die Lieferungen nach Russland hatte der Wolfsburger Konzern noch im Frühjahr 2022 eingestellt – die verkauften Autos wurden jedoch weiter bedient und gewartet. Im Mai dieses Jahres hat der VW-Konzern seine Dienstleister in Russland einschließlich des Werks in Kaluga an die neu gegründete russische Firma Art-Finance für 125 Millionen Euro verramscht. Der frühere offizielle Autohändler der VW-Marken, Avilon, steht nach VW-Angaben hinter dem neuen Eigentümer.

Ehemaliges VW-Werk in Russland soll ebenfalls Chery Tiggo herstellen

Auch dieses Werk soll nicht mehr lange stillstehen. Wie die Berliner Zeitung ebenfalls berichtete, könnte die Automobilproduktion in Kaluga noch in diesem Jahr beginnen. Das russische Autoportal Autonews.ru berichtete Ende Mai über eine Einigung ebenfalls mit Chery über die Produktion von Limousinen unter der neuen Marke Omoda S5, einen Ersatz für die Volkswagen-Polo-Limousine. Nach den neusten Medienangaben ist jedoch die Produktion von Chery Tiggo Pro Max geplant, da sie geringere Investitionskosten in die bereits vorhandenen Kapazitäten erfordert.



