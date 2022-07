Wer sich aktuell eine Solaranlage auf dem Dach installieren lassen will, muss Geduld mitbringen. Ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch länger dauert es mittlerweile, bis großflächig eigener Strom produziert werden kann. Gründe dafür gibt es mehrere: Mitarbeiter fehlen, der Handwerkermangel in Deutschland ist groß, Lieferengpässe führen zu Materialknappheit und gleichzeitig ist die Nachfrage enorm gestiegen.

„Allein aus Berlin und Brandenburg hatten wir im Mai 400 Anfragen“, sagt Sascha Brüning, Geschäftsführer von Sunogy, einem Netzwerk aus Fotovoltaik-Firmen in ganz Deutschland. Üblich seien 20 bis 40 Anfragen im Monat. Doch seit Ende letzten Jahres klingelt das Telefon fast ununterbrochen. „In Gesprächen mit neuen Kunden erlebe ich immer häufiger, dass die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage bei vielen gar nicht mehr an erster Stelle steht“, sagt Brüning. „Viele wollen einfach autark sein“, sagt er. Unabhängig von dem, was energiepolitisch in der Welt passiert.

Doch wie finden Hausbesitzer einen Fachbetrieb, der noch Aufträge entgegennimmt? Und auf was sollten Interessenten bei Vertragsabschluss achten? Wie bei fast allen Anschaffungen in dieser Größenordnung empfiehlt es sich, mehrere Angebote einzuholen. Doch hier auf eigene Faust einen Überblick zu gewinnen, ist gar nicht so einfach. Der Verbraucherratgeber Finanztip empfiehlt an dieser Stelle auf eine Vergleichsplattform für Solaranlagen zurückzugreifen und nennt die Plattformen selfmade-energy.com oder photovoltaik-angebotsvergleich.de.

Leistungen der Solarfirmen unterscheiden sich stark

„Die Leistungen, die von Handwerksbetrieben im Zuge der Installation erbracht werden und im Preis inklusive sind, unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter stark“, sagt Tim Rosengart, Geschäftsführer von Selfmade Energy. So sei bei einigen Anbietern das Baugerüst inklusive, bei anderen müsse sich der Kunde selbst darum kümmern – und schnell noch einmal 1500 Euro extra zahlen. Verspreche der eine Anbieter zehn Jahre Garantie, bekommen Kunden bei einer anderen Firma 30. Und so weiter.

Auf Selfmade Energy werden Anbieter nicht nur miteinander verglichen, sondern Nutzer bekommen für ihr Haus, auf dem die Solaranlage installiert werden soll, nach wenigen Minuten konkrete Kostenvoranschläge – inklusive frühestem Installationstermin.

Dafür müssen Nutzer ein paar Angaben machen: über den Stromverbrauch, wie stark das Dach geneigt ist und wo das Haus steht. Daraus errechnet das Portal, wie viele Module das Dach tragen kann, wie hoch der Strombedarf ist und wie viel so eine Anlage kosten würde. Gibt man dann in einem weiteren Schritt die E-Mail-Adresse ein und lädt Fotos vom Hausdach hoch, werden Anbieter aufgelistet, die den Auftrag übernehmen können – und zwar nur solche, die tatsächlich noch Kapazitäten haben. Verglichen werden können sie dann nach Preis, Leistung, Qualität der Komponenten und Bewertungen der Solarfirmen durch andere Nutzer. Der Angebotsvergleich ist kostenlos, Selfmade Energy finanziert sich mittels Provisionen der Solarfirmen.

Schon frühzeitig das E-Auto oder die Wärmepumpe mitdenken

„Bei der Leistung sollten Kunden aktuell unbedingt darauf achten, einen Wartungsvertrag von Beginn an mit abzuschließen“, sagt Brüning. Besitzer von Solaranlagen, die das nicht gemacht haben, hätten derzeit kaum eine Chance einen Handwerkertermin zu bekommen, wenn an der Anlage etwas kaputtgeht.

Eine andere Falle, über die Hausbesitzer stolpern können, sei laut Brüning: Die Solarpanele aufgrund der langen Wartezeit einfach selbst zu montieren. Für den Anschluss bräuchten sie dann spätestens doch einen Elektriker. „Elektriker sind aber gerade noch viel schwieriger zu finden“, sagt er. Insbesondere wenn es sich um recht kleine Aufträge handele.

Und auch Rosengart hat noch einen Tipp für angehende Solaranlagenbesitzer: „Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sich in Zukunft ein E-Auto anzuschaffen oder auf eine Wärmepumpe umzurüsten, sollte er das beim Strombedarf schon jetzt mit einberechnen“, sagt er. Denn die Solaranlage mit zusätzlichen Modulen nachzurüsten sei ungleich teurer. Und wer weiß, wann das nächste Mal Termine bei der Solarfirma frei sind.