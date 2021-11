Berlin - Jubel schlägt Martin Bechert entgegen, als er am Mittwoch um 11.53 Uhr aus dem Berliner Arbeitsgericht kommt. Sein vorangeschicktes Nicken versteht die dort versammelte Traube Beschäftigter vom Lieferdienst Gorillas genau richtig, noch bevor der Anwalt etwas sagen kann. Es deutet das Urteil an, auf das sie vor den Türen am Magdeburger Platz gehofft hatten: Die seit Monaten geplante Wahl zur Gründung eines Betriebsrates für das Start-up darf stattfinden. Sie ist für die kommende Woche angesetzt.