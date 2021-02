Berlin - Oliver Samwer bezeichnete sich selbst einmal als den „aggressivsten Mann im Internet“. Während der letzten Hauptversammlung der Rocket Internet SE am 24. September vergangenen Jahres, die online übertragen wurde, war davon jedoch nichts zu spüren. Samwer hielt sich als Gründer, Geschäftsführer und Anteilseigner der Rocket Internet SE streng an sein Drehbuch. Die Fragen der Anleger beantwortete er mechanisch und wich nur selten von seinem Blatt ab. Die Botschaft darauf: Rocket Internet kehrt der Börse den Rücken zu, der Konzern sei „als nicht börsennotiertes Unternehmen besser positioniert“.

Der öffentliche Kapitalmarkt sei zur Finanzierung nicht länger erforderlich, ein hinreichender Zugang zu Kapital sei auch außerhalb der Börse gesichert, teilte Samwer mit. Er wolle Rocket Internet künftig von den temporären Schwankungen des Kapitalmarkts unabhängig aufstellen – das Unternehmen könne sich so außerhalb der Börse besser auf seine langfristige Entwicklung konzentrieren.

Die Hauptversammlung erinnerte an die „Aktuelle Kamera“

Der Investor und Autor Christian W. Röhl, der die Veranstaltung als Stimmrechtsvertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz begleitete, war davon wenig überzeugt. Er zeigte sich auf Twitter irritiert. Wie viele Börsenbeobachter zweifelte Röhl an den von Samwer vorgetragenen strategischen Motiven für den Börsenabschied.

Nein, das ist nicht die Aktuelle Kamera, aber ähnlich blutleer: Die virtuelle #Delisting-HV von #RocketInternet, die ich jetzt als Stimmrechtsvertreter der #DSW verfolge. Immerhin: CEO Oliver #Samwer liest nicht nur aus Einberufung+PM vor, sondern präsentiert auch die Hj.-Zahlen. pic.twitter.com/z9Ra2zy4vq — Christian W. Röhl (@CWRoehl) September 24, 2020

Diese Zweifel scheinen sich nun zu bestätigen. Rocket Internet hat dem Kapitalmarkt nur für kurze Zeit den Rücken gekehrt. Das Unternehmen will wieder an die Börse – dieses Mal in New York. Möglich wird das durch eine auf den Kaimaninseln registrierte Mantelgesellschaft.

Samwer bedient sich dabei eines Vehikels, das an den US-Börsen immer beliebter wird, einer sogenannten Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Rocket Internet kann damit eine Firma übernehmen und es mit dem Mantelunternehmen verschmelzen, so werden aufwendige Berichtspflichten und langwierige Verfahren beim Börsengang umgangen. Letzteres dürfte Samwer zupasskommen. Der Rocket-Gründer soll die kleinteilige Kritik von Anlegern und Pressevertretern bisweilen als kolossal lästig empfunden haben.

Oliver Samwer (48) ist der CEO, Gründer und Vorstandsvorsitzende der Rocket Internet SE. Seine Entscheidung, die Rocket Internet SE von der Börse zu nehmen, sorgte bei vielen Aktionären für Unmut.

Wie aus Unterlagen, die die Gesellschaft bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht hat, hervorgeht, sollen über das Unternehmen über 250 Millionen US-Dollar eingesammelt werden. Das Unternehmen mit dem Namen Rocket Internet Growth Opportunities wird an der New York Stock Exchange unter dem Symbol RKTAU gelistet sein.

Von der scheinbaren Börsenskepsis von vor sechs Monaten bleibt damit nichts mehr übrig. Zumal: Rocket Internet wurde im vergangenen Jahr gegen den erklärten Willen der Minderheitsaktionäre von der Börse genommen – gerade einmal sechs Jahre nachdem der Konzern an die Börse gegangen war. Insbesondere das niedrige Abfindungsangebot von 18,57 Euro pro Aktie sorgte dabei für Unmut. Wer die Aktie im Oktober 2014 zum Ausgabekurs von 42,50 Euro in der Hoffnung erwarb, eine Beteiligung bei dem Internetunternehmen würde sich langfristig auszahlen, wurde schwer enttäuscht.

Wie bei Wirecard: Aktionäre haben das Nachsehen

Wie schon beim Wirecard-Skandal ein paar Monate zuvor hatten die Aktionäre das Nachsehen. Wenn sie nicht riskieren wollten, künftig auf ihren Papieren sitzen zu bleiben, mussten sie das Abfindungsangebot annehmen. Gegen den Börsenrückzug sind inzwischen mehrere Klagen vor dem Berliner Landgericht anhängig. Sie dürften durch den Börsengang in New York neues Futter erhalten.

Beim Börsenrückzug eines Unternehmens, dem sogenannten Delisting, bleiben die Aktionäre zwar weiterhin Anteilseigner ihres Unternehmens, sie können ihre Papiere aber nicht mehr normal an der Börse handeln. „Das Delisting bedeutet einen erheblichen Einschnitt in die Rechte der Aktionäre und übt einen starken Druck auf sie aus. Die Rechtslage in Deutschland nimmt dabei wenig Rücksicht auf die Belange von Kleinaktionären und macht den deutschen Kapitalmarkt für Investoren insgesamt unattraktiv, sagt Finanzmarktexperte Prof. Mark Wahrenburg von der Goethe-Universität Frankfurt.

Aktionären bleibt während eines Delistings nichts anderes übrig, als ihre Aktien zu ungünstigen Konditionen über spezialisierte Handelsplätze zu verkaufen – gerade Kleinaktionäre tun sich damit schwer. Eine Aktie, die nicht über die gängigen Handelsplätze gehandelt werden kann, ist vergleichbar mit einem Auto ohne Straßenzulassung: Der Eigentümer kann damit auf dem eigenen Hof im Kreis fahren, auf die Straße darf er aber nicht.

Fondsgesellschaften traf das Delisting noch härter – weil sie keine Aktien von nicht börslich gehandelten Unternehmen halten dürfen, hatten sie keine andere Wahl, als das Abfindungsangebot anzunehmen.

Abfindung zum Schnäppchenpreis

Für Samwer war das Delisting indes ein hervorragendes Geschäft. Über die Familienstiftung Oliver Samwer kontrolliert er zusammen mit seinen beiden Brüdern die Investmentfirma Global Founders GmbH, die wiederum knapp 50 Prozent aller Anteile an Rocket Internet hält. Für den Rückkauf der Aktien und die Abfindung der ausscheidenden Anteilseigner wurden jedoch lediglich Mittel von Rocket Internet selbst verwendet: 20 Prozent der Anteile an Rocket Internet werden nunmehr als Treasury Shares vom Unternehmen selbst gehalten. Aktien, die im Unternehmen verbleiben, besitzen jedoch weder ein Wahlrecht noch sind sie berechtigt, Dividenden zu beziehen. Ohne einen Cent selbst auszugeben, wuchs der Anteil von Samwers Familienstiftung damit effektiv auf 60 Prozent – ein Wertzuwachs von 200 Millionen Euro.

Auch der Zeitpunkt erwies sich als überaus günstig: Als Oliver Samwer am 1. September seine Absicht verkündete, Rocket Internet von der Börse zu nehmen, hatte sich der Börsenwert des Unternehmens vom Corona-Schock noch nicht richtig erholt. Das Unternehmen war lediglich 2,6 Milliarden Euro wert – beim Börsengang im Jahr 2014 lag der Börsenwert noch bei 6,7 Milliarden Euro. Zwar soll Samwer schon 2019 überlegt haben, Rocket Internet von der Börse zu nehmen, damals lag der Börsenwert des Unternehmens jedoch noch bei 3,4 Milliarden Euro. Das deutsche Recht machte es möglich, dass die ausstehenden Aktien im Corona-Jahr zum Schnäppchenpreis eingesammelt werden konnten.

Die geltende Rechtslage hat zudem einen weiteren Nachteil: Minderheitsaktionäre können sich nur schwer dagegen wehren, wenn der Vorstand einer Aktiengesellschaft es unterlässt, die positiven Aspekte des eigenen Unternehmens in angemessenem Umfang publik zu machen. Der Vorstand kann auf Weisung des Hauptaktionärs den Wert der eigenen Beteiligungen und die Fortschritte bei der Geschäftsentwicklung herunterspielen und so den Börsenkurs und damit das Abfindungsangebot drücken. Eine etwaige Kursmanipulation ist dabei praktisch nicht nachzuweisen.

Schlechte Rechtslage für Minderheitsaktionäre

„Das Abfindungsangebot beim Delisting hat eine Schwachstelle, denn nicht der Unternehmenswert bildet die Grundlage der Betrachtung, sondern nur der Börsenkurs der letzten sechs Monate“, kommentiert der Gesellschafts- und Kapitalmarktrechtsexperte Professor Dr. Gregor Bachmann von der Humboldt-Universität zu Berlin die Rechtslage. Der Gesetzgeber wolle umgehen, dass Unternehmen nur nach langwierigen Prozessen den Börsenhandel einstellen können – anders als beim sogenannten Squeeze-out, bei dem Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen gedrängt werden, würden Unternehmen mit einem Delisting ein gerichtliches Spruchverfahren zur Wertermittlung vermeiden wollen. „Die Spruchverfahren sind aufwendig, teuer und dauern in der Praxis oft sehr lange – das Geld, um die Anteilseigner auszuzahlen, ist am Ende dann eventuell gar nicht mehr vorhanden“, so Bachmann.

Für die Aktionäre von Rocket Internet hat das vereinfachte Verfahren jedoch fast nur Nachteile, denn allein der Buchwert der einzelnen Aktie lag bei knapp 30 Euro, der tatsächliche Unternehmenswert dürfte nach Analystenschätzungen um einiges höher liegen, da Beteiligungen im Technologiebereich während der Corona-Krise deutlich an Wert gewonnen haben.

Dass Investoren bei Technologieunternehmen eher einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen, beweist Samwer selbst. Sein Geschäftsmodell erklärte der Rocket-Gründer bisher immer so: Zunächst wird mit viel Geld und unter Inkaufnahme von hohen Verlusten schnelles Wachstum erzeugt. Erst wenn große Marktanteile gewonnen worden sind, müssen Gewinne erwirtschaftet werden. Eine Internetfirma muss nach Samwer deshalb erst nach sieben bis zehn Jahren profitabel sein. Mit dieser Sichtweise stieß er in Deutschland immer wieder auf Unverständnis. Strukturkonservative Anleger scheuten die kurzfristigen Risiken und verzettelten sich bei der Analyse des Geschäftsmodells von Rocket Internet in Bedenkenträgerei.

Doch der Erfolg gab Samwer recht. Viele der Unternehmen, die er über Rocket Internet aufgebaut hat, wurden nach langen Durststrecken überaus profitabel: Zalando, home24, Delivery Hero – fast an jedem erfolgreichen Börsengang eines Internetunternehmens in Deutschland war Rocket Internet beteiligt. Samwers Durchhaltevermögen zahlte sich oft aus – nur für das zehnjährige Börsenjubiläum des eigenen Unternehmens fehlte Samwer am Ende die Geduld.

Weitere Börsengänge sind geplant

Branchenkenner erwarten in den kommenden Monaten unterdessen weitere Börsengänge von Unternehmen aus dem Rocket-Internet-Kosmos und halten die Aktie deshalb nach wie vor für unterbewertet. Alleine am indonesischen Reiseportal Traveloka soll Rocket Internet fünf bis zehn Prozent halten, der Börsengang in New York ist noch für dieses Jahr geplant. Bei dem angestrebten Börsenwert von 6 Milliarden US-Dollar wären die Anteile von Rocket Internet schlagartig bis zu 600 Millionen US-Dollar wert.

Für Samwer und Rocket Internet könnte es dennoch ungemütlich werden: Das Gefälle zwischen Buchwert und Abfindungsangebot rief die Elliott International ltd., kurz Elliot, auf den Plan. Der Hedgefonds, der vom umtriebigen Geschäftsmann und Philanthropen Paul Elliott Singer (Vermögen: 3,6 Milliarden US-Dollar) gegründet wurde, ist unter anderem auf die Übernahme von unterbewerteten Unternehmen spezialisiert.

„Doomsday“-Investor steigt bei Rocket Internet ein

In Paul Singer könnte Samwer einen mehr als ebenbürtigen Widersacher gefunden haben. Singer wird in der Investmentwelt teils gefürchtet, teils bewundert. Die CEOs der Unternehmen, bei denen Singer aktiv wurde, beschreiben ihn als „aggressiv, hartnäckig und streitlustig“, der New Yorker bezeichnete ihn einmal als „Doomsday Investor“.

Der Hedgefonds-Manager Paul Elliott Singer (76) hat seine Investmentgesellschaft, die Elliott Management Corporation, 1977 gegründet.

Vor allem Singers Ausdauer gilt als legendär: Anfang der 2000er-Jahre kaufte Singer im großen Umfang argentinische Staatsanleihen, die damals aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise des Landes als praktisch wertlos galten. Argentinien stellte damals seinen Schuldendienst ein und weigerte sich auch, Singer auszubezahlen. Es folgte ein 14 Jahre andauernder Rechtsstreit, der mit der Pfändung und Festsetzung des Segelschulschiffs der argentinischen Marine der ARA Libertad an der Küste Ghanas im Jahr 2012 einen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Diese Ausdauer könnte sich auch im Fall von Rocket Internet für Singer und seinen Fonds bezahlt machen.

Nachdem bekannt wurde, dass Rocket Internet von der Börse gehen sollte, stieg das Handelsvolumen bei den Aktien des Unternehmens sprunghaft an, viele Investoren trennten sich von ihren Papieren. Elliott begann gleichzeitig damit, über mehrere Monate alles aufzukaufen, was möglich war – das Delisting öffnete Elliott erst die Tür, um bei Rocket Internet einzusteigen. Mittlerweile hält der Hedgefonds 15,1 Prozent aller Rocket-Internet-Aktien, die Umwandlung in eine private Rechtsform und das Herausdrängen von Minderheitsaktionären aus der Gesellschaft wird dadurch für Samwer ohne Zustimmung von Elliott unmöglich.

Welche Ziele Elliott International mit Rocket Internet genau verfolgt, ist noch unklar. Analysten, die mit der Materie vertraut sind, gehen aber davon aus, dass Elliott flexibel auf die Abwehrstrategie von Samwer reagieren wird und sich nötigenfalls auch langfristig bei Rocket Internet engagiert. Insbesondere die Verlagerung von Geschäftsaktivitäten aus dem Unternehmen auf Samwers Investmentfirma Global Founders dürfte von Elliott mit Argusaugen beobachtet werden: Wer derzeit bei Rocket Internet einen Job sucht oder dem Unternehmen ein Investment vorschlagen will, wird über die Webseite mittlerweile auf Global Founders verwiesen – ob und in welchem Umfang Rocket Internet dafür von seinem Hauptaktionär Global Founders vergütet wird, ist nicht bekannt.

Hedgefonds Elliott wirkt wie ein Korrektiv

Für die verbliebenden Anteilseigner von Rocket Internet erwies sich der Einstieg von Elliott deshalb als segensreich. Minderheitsaktionäre können ihre Kontrollrechte bei nicht gelisteten Unternehmen nur mit großer Mühe wahrnehmen, denn das Management fühlt sich regelmäßig vor allem dem Hauptaktionär verpflichtet. Elliott ist zwar weiterhin vom Eigeninteresse geleitet, der Hedgefonds wirkt jedoch für verbliebene Kleinaktionäre als wichtiges Korrektiv.

Der Markt reagierte bereits entsprechend: Seitdem bekannt wurde, dass Eliott bei Rocket Internet einsteigt, hat sich der Wert der Rocket-Internet-Aktie wieder deutlich erholt. Sie notiert auf der auf Nebenwerte spezialisierten Hamburger Börse mittlerweile wieder bei knapp 24 Euro – ein sattes Plus von knapp 30 Prozent gegenüber dem Abfindungsangebot vom September.

Sollte Elliott das Management von Rocket Internet erfolgreich vor sich hertreiben, dürften es sich viele Unternehmer in Deutschland zweimal überlegen, ob sie ihre Firmen leichtfertig von der Börse nehmen und sich statt braver Kleinaktionäre, Sparkassen und Versicherungen angriffslustige Hedgefonds ins Haus holen. Trotz ihrer eher aggressiven Investmentstrategie wirken die Hedgefonds dadurch wie die Putzerfische des Kapitalmarkts, die das Ökosystem am Laufen halten.

Wie es mit Rocket Internet weitergeht, ist ungewiss – dem Unternehmen könnte es wie Argentinien mit der ARA „Libertad“ ergehen. Das Schiff wurde zwar noch im Jahr seiner Festsetzung freigegeben, aber am Ende bekam Singer trotzdem recht: Argentinien zahlte seiner Investmentfirma über 2,4 Milliarden Dollar – und erzielte damit nach Analystenschätzung eine Rendite von 1270 Prozent auf sein Investment.

Weder die Rocket Internet SE noch die Global Founders GmbH waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Autor hält keine Anteile an einem der genannten Unternehmen.