Einladung zum G20-Dinner sorgt für Aufregung: Will Modi Indien bald umbenennen?

Die Einladung der Präsidentin Indiens Draupadi Murmu zu einem Bankett während des G20-Gipfels in dieser Woche wirft Fragen auf. Darin wird die Präsidentin zum ersten Mal als „Präsidentin von Bharat“ bezeichnet. Indische Medien berichten unter Berufung auf Regierungsquellen, dass die Einladung, die auf Twitter für heftige Reaktionen sorgt, authentisch sei. Einige indische Interessensvertreter sehen den Namen „Indien“, der von britischen Invasoren geprägt wurde, als rassistisch an. Daher gibt es Bestrebungen, das Land in die indegene Bezeichnung „Bharat“ umzubenennen.

„Die Nachricht ist also tatsächlich wahr“, schreibt der Oppositionspolitiker Jairam Ramesh auf der Plattform. „Jetzt kann Artikel 1 der Verfassung lauten: ‚Bharat, das heißt Indien, ist eine Union von Staaten.‘ Aber jetzt wird sogar diese ‚Union der Staaten‘ angegriffen.“ Seine Partei, „Indischer Nationalkongress“, warf Premierminister Narendra Modi außerdem vor, die Geschichte zu verdrehen und das Land spalten zu wollen.

G20-Gipfel in Indien – oder in „Bharat“?

Politiker aus der BJP-Partei von Premierminister Narendra Modi sprachen sich für die Umbenennung des Landes in „Bharat“ aus. Der BJP-Abgeordnete Naresh Bansal hatte sich kürzlich in einer Diskussion zu diesem Thema bereits für eine Umbenennung des Landes ausgesprochen und erklärt, der Name „Indien“ sei ein Symbol für „koloniale Sklaverei“ und sollte „aus der Verfassung gestrichen werden“.

Lokale Medien berichten sogar, dass die Regierung während der bevorstehenden Sondersitzung des von Modi geführten Parlaments, die vom 18. bis 22. September angesetzt ist, eine Resolution zur Umbenennung Indiens in Bharat einbringen könnte. In der indischen Verfassung wird das Land derzeit als „Indien, das ist Bharat ...“ bezeichnet, aber es gibt Forderungen, dies zu ändern.

Indien vs. „Bharat“: Symbol für „koloniale Sklaverei“

So erklärt ein Kolumnist der Tageszeitung Hindu unter Bezugnahme auf die Kontroverse um den Namen: „Menschen, die Englisch oder eine andere europäische Sprache sprechen, haben oft Probleme, östliche Namen auszusprechen. In der Vergangenheit änderten sie daher die Namen nach ihrem Gutdünken, und wir akzeptieren sie blind. Sehen Sie uns an: Wir haben zwei Namen, den ursprünglichen Namen Bharat und den Namen Indien. Die Invasoren von Bharat, die bis zum Fluss Sindhu kamen, haben es irgendwie geschafft, ‚Sindhu‘ als ‚Hindu‘ und dann als ‚Indus‘ auszusprechen. Und schließlich ist ‚Indien‘ seit Jahrhunderten an uns hängen geblieben.“

Der G20-Gipfel findet vom 9. bis 10. September in Neu-Delhi statt, und mehrere Staatschefs aus der ganzen Welt, darunter US-Präsident Joe Biden, nehmen an der Veranstaltung teil. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird offenbar nicht teilnehmen. Wie eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums mitteilte, wird Ministerpräsident Li Qiang nach Neu-Delhi kommen. Auch Kremlchef Wladimir Putin wird nicht nach Indien reisen. Nach Angaben des indischen Premierministers Narendra Modi lässt er sich von Außenminister Sergej Lawrow vertreten.



