Einwendungsfrist für Kraftwerksblöcke läuft ab

Nur wenig Wasserdampf steigt aus einigen Kühltürmen des Braunkohlekraftwerks. a Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Potsdam -Für Einwendungen über eine Ausnahmegenehmigung zum Wiederanfahren von zwei Kohlekraftwerksblöcken in Jänschwalde läuft am Freitag die Frist ab. Die Blöcke E und F befinden sich in Sicherheitsbereitschaft und sollen für die Energieversorgung reaktiviert werden. Nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums war der Ausnahmebescheid seit dem 22. August in einer Öffentlichkeitsbeteiligung. Ob die Blöcke hochgefahren werden, entscheidet das Landesamt für Umwelt.