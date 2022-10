Eisproduktion in Schönebeck soll 2024 starten Der Berliner Eishersteller Florida Eis will ab 2024 in Schönebeck in Sachsen-Anhalt produzieren. Dann könnten 40.000 bis 70.000 Packungen am Tag und jährlich... dpa

Berlin/Schönebeck -Der Berliner Eishersteller Florida Eis will ab 2024 in Schönebeck in Sachsen-Anhalt produzieren. Dann könnten 40.000 bis 70.000 Packungen am Tag und jährlich etwa 5000 Tonnen Eis hergestellt werden, sagte Unternehmenschef Olaf Höhn am Mittwoch. Der Neubau der Eisfabrik soll im Mai 2023 starten. An dem neuen Standort könnten laut Höhn perspektivisch bis zu 250 Menschen beschäftigt werden. Zunächst hatte der MDR berichtet.