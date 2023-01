Elektroautos boomen kurz vor Senkung der Förderprämien Die Zahl der Neuzulassungen trübt im ersten Halbjahr 2022 die Stimmung in der Autoindustrie - das vierte Quartal bringt aber eine Kehrtwende. Wie entwickelt ... Von Fabian Nitschmann , dpa

Neue Elektrofahrzeuge vom Typ Model Y auf einem Parkplatz vor dem Werk des US-Elektroautobauers Tesla. Patrick Pleul/dpa

Berlin (dpa) - -Getragen von einem kräftigen Plus bei Elektrofahrzeugen ist die Zahl der neu zugelassenen Autos in Deutschland 2022 knapp über das Vorjahresniveau gestiegen. Gut 2,65 Millionen Wagen kamen im vergangenen Jahr neu auf die Straße - ein Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zu 2021, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch mitteilte.