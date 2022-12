Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten Im Oktober kauft Elon Musk Twitter für rund 44 Milliarden Dollar. Danach herrscht beim Kurznachrichtendienst Chaos. Nun will Musk selbst als Chef zurücktrete... dpa

ARCHIV - Elon Musk bei einem Pressetermin auf dem Gelände der Tesla Gigafactory in Grünheide. Patrick Pleul/dpa Pool/dpa

San Francisco -Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten - allerdings erst, wenn ein Nachfolger gefunden ist. Das twitterte der Eigentümer des Kurznachrichtendienstes am Dienstag (Ortszeit). Twitter-Nutzer hatten sich zuvor in einer von Musk selbst eingeleiteten Umfrage mehrheitlich für dessen Rücktritt ausgesprochen. Es deutet derzeit allerdings wenig darauf hin, dass Musk zügig einen geeigneten Kandidaten für den Top-Job findet.