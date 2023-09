Empfang in China-Botschaft mit überraschenden Gästen

Nur während des Abspielens der Nationalhymnen und der Rede des Botschafters herrscht Stille. Das Stimmengewirr beim Empfang der chinesischen Botschaft am Donnerstagabend gleicht einem aufgeregten Jahrmarkt. Zwei junge Musiker, eine Geigerin und ein Cellist, spielen ein Beethoven-Duo. Die Party ist wie ein Familientreffen. Man hat sich lange nicht gesehen und einander viel zu erzählen. Gefeiert wird der 74. Nationalfeiertag der Volksrepublik China. Etwa 200.000 Chinesen dürften in Deutschland leben. Botschafter Wu Ken erinnert sich an seine Studentenzeit in Deutschland. Er sagt, er sei damals von der hochentwickelten Industrie und der florierenden Wirtschaft Deutschlands beeindruckt gewesen. Er habe den Tag „herbeigesehnt, an dem mein Land das Entwicklungsniveau Deutschlands eingeholt haben würde“. Heute sei die chinesische Mittelschicht die größte der Welt und wachse schneller als alle anderen.

Diese Entwicklung macht die Chinesen stolz. Man merkt die Dynamik auch an diesem Abend: Überall lebhafte Gespräche, Visitenkarten werden ausgetauscht. „Das heutige China ist nicht mehr schwach wie noch vor hundert Jahren“, sagt Botschafter Wu. Man habe aus der Geschichte gelernt: Abschottung sei der falsche Weg, Prosperität gebe es nur mit Öffnung. Im Westen wird diese Entwicklung mit zunehmender Sorge beobachtet. Die Amerikaner sehen in China einen Konkurrenten um die Führungsrolle in der Welt. Die Bundesregierung überlegt noch, wie sie sich verhalten soll: Zwar wissen alle, dass es ohne China nicht geht. Doch der Druck ist groß. China sei eine Diktatur, hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock neulich gesagt. Die Botschaft kontert mit dem Florett: Botschafter Wu kann den „sehr geehrten Herrn Bundespräsidenten“ beim Empfang begrüßen, auch wenn es nur Horst Köhler ist, ein Präsident außer Dienst.

In aufgeladenen Zeiten sagt das Protokoll oft mehr als die Propaganda: Wer von den Deutschen traut sich zu den Chinesen? Wegen ihrer Teilnahme am Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus in der russischen Botschaft wurden Gäste der Russen mit abfälligen Medienberichten bedacht. China weigert sich bis heute, den russischen Angriff auf die Ukraine explizit zu verurteilen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zwar fehlt beim China-Empfang die erste politische Garde der Deutschen. Doch die Chinesen sind zu wichtig, als dass man sie komplett schneiden könnte. Die anwesenden deutschen Politiker nehmen sogar in Kauf, dass sie nur wenige Meter entfernt vom russischen Botschafter Sergej Netschajew stehen. Einige verstehen ihr Erscheinen ausdrücklich als Statement. Horst Köhler sagt der Berliner Zeitung: „Ich will zeigen, dass Dialog und Gespräch wichtig sind in einer Welt, in der ein isoliertes Nebeneinander nicht mehr funktioniert.“ Die deutsch-chinesischen Beziehungen unterliefen gerade eine Belastungsprobe. Er sei jedoch davon überzeugt, dass man zur „Zusammenarbeit unter Partnern“ zurückkehren werde.

Jürgen Trittin, Berichterstatter für China für die Grünen im Bundestag, sagt, China sei das Land, das er in seiner politischen Laufbahn hinter den USA am häufigsten besucht habe: „Wenn beide Seiten ein Stück zur Realität zurückfinden, dann wird sich das Ganze pragmatisch entspannen.“ Die „chinesische Seite“ habe verstanden, dass die Europäer nach dem Russland-Schock keine „einseitigen Abhängigkeiten“ mehr wollten. Sevim Dagdelen von der Linkspartei will „mehr Dialog und Kooperation statt eines neuen Wirtschaftskrieges“. Die Konfrontationsstrategie „der Außenministerin gegenüber China im Schlepptau der USA“ setze „die Beziehungen zu unserem größten Handelspartner aufs Spiel“.

Alice Weidel ist an diesem Abend eine besonders gesuchte Gesprächspartnerin. Die AfD-Chefin sei in China seit ihrer Bundestagsrede zum Ukraine-Krieg sehr populär, erzählt eine deutsch-chinesische Managerin. Alle ihre Verwandten hätten das Video von der Rede gesehen. Weidel sagt dieser Zeitung, die „Einstufung von China als strategischer Rivale sei ohne Not und ohne jeden Anlass erfolgt“. Sie hoffe auf „eine Entspannung der deutschen Tonalität“: „Nachdem die Bundesregierung schon jeden Draht nach Russland abgeschnitten hat, sollte das nicht auch noch mit China passieren.“

Ein Gast, den man bei den Chinesen nicht unbedingt erwartet hätte, ist Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang. Er möchte zwar kein politisches Statement abgeben. Botschafter Wu hatte jedoch zuvor gesagt, dass der deutsch-chinesische Sicherheitsgipfel vor einigen Tagen erfolgreich verlaufen sei. Aus deutschen Kreisen ist zu hören, dass man trotz aller Irritationen mit den Chinesen bei den Diensten weiter gut und pragmatisch zusammenarbeite. Haldenwang unterhält sich aufgeräumt mit chinesischen Besuchern. Er lässt nicht erkennen, ob er sich beobachtet fühlt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Saals dirigiert der Küchenchef seine Mitarbeiter am Büfett mit stummen Befehlen. Ein Geschäftsmann belädt seinen Teller zum dritten Mal. Eine Frau sucht die letzten Shrimps im Reis. Draußen spiegelt sich in der kalten Glasfassade am Märkischen Ufer der Vollmond.